Cortes de cabelos curtos para mulheres maduras de 60 a 70 anos: 10 estilos que mais rejuvenescem em 2023

Quando uma mulher chega aos 60 anos, o que ela deseja é conforto e esse efeito rejuvenescedor que a faça se sentir atraente e radiante.

Um corte de cabelo curto é ideal para aquelas mulheres que chegam aos 60 anos e querem devolver o volume ao seu cabelo, ser muito elegante e reduzir alguns anos do rosto.

Existem muitas versões do estilo curto, mas aqui temos 10 propostas que muitas celebridades apostaram e obtiveram ótimos resultados.

Pixie com volume

A atriz Sharon Stone é a representante deste corte, agora ela está usando um pouco mais longo nas camadas da parte de cima da cabeça, para obter mais volume e realçar a forma natural do cabelo. A forma como ela estiliza, colocando o penteado para trás, torna o corte super elegante.

Pixie desfiado

É um penteado super curto estilo garçon, com camadas desfiadas curtas por cima e ligeiramente mais longas em torno da área do rosto. Você também pode usar um franjão leve para estilizar o corte de diferentes maneiras.

Corte Shaggy

Jane Fonda optou por este corte para dar mais volume ao seu cabelo. Trata-se de um corte de cabelo para mulheres com mais de 60 anos que geralmente valoriza muito a imagem e pode ter versões em diferentes comprimentos. É usado com muitas camadas e desfiados que dão movimento, bem como com franja longa para moldar.

Bob curto para rostos redondos ou pequenos

É um corte muito sofisticado que você pode usar com cabelos lisos ou levemente ondulados e que dará muito volume. Helen Mirren o usa com comprimento na altura do lóbulo da orelha e com camadas na parte da frente para enfatizar o rosto. Com a linha para o lado, você conseguirá um efeito mais glamoroso.

Bob Francês

Diane Keaton optou pelo corte Bob francês, com um comprimento que contorna perfeitamente a mandíbula, muitas camadas e uma leve franja desfiada. O resultado é muito volume e corpo nos cabelos.

Corte de cabelos Long Bob

É um corte de cabelo com comprimento abaixo dos ombros, justo na base do pescoço, muito simples. A atriz Sela Ward o usa por ser um corte confortável para prender e pentear de diferentes maneiras. Não tem camadas, exceto na área dos cachos frontais.

Corte para rostos retangulares

Michelle Pfeiffer sempre preferiu cabelos longos, mas agora opta por um corte um pouco mais curto que está muito na moda e é ideal para mulheres maduras. Basicamente, é uma versão do corte Bob, mais longo na frente do que atrás.

Corte do lobo

Susan Sarandon aposta em um dos cortes de cabelo que pode usar com cabelo médio ou curto, para acrescentar muito mais volume e conseguir uma textura sensual. Trata-se de um corte em camadas desfiadas mais curtas na parte superior e mais longas na parte inferior. Além disso, tem um franjão para adocicar as feições e enquadrar o rosto.

Corte de cabelo curto com cabelo ondulado

Se você quiser exibir seus cachos naturais, o penteado perfeito é o que Andie MacDowell usa. O cabelo está na altura dos ombros com camadas longas que dão volume ao cabelo e maior definição para os cachos. É muito fácil de manter, fica bem em todas e você pode arrumar muito facilmente.

Clavicut em camadas

É um corte de cabelo para cabelos lisos e finos que tenta oferecer mais textura. Tem comprimento até os ombros, com muitas camadas longas e desfiadas, mais na parte de cima do que na de baixo. Além disso, o desfiado é intensificado ainda mais na parte dos mechas frontais. Ideal para aqueles com rosto mais longo.