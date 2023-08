Cortes de cabelo 2023 com comprimento médio para mulheres: 8 estilos elegantes e rejuvenescedores

Os cortes de cabelo de comprimento médio são uns dos cortes mais solicitados nos salões de beleza, não só pela sua versatilidade que se adapta a todos os tipos de rostos, mas também pelo seu efeito rejuvenescedor, especialmente para mulheres com mais de 30 anos.

O corte médio é um estilo situado entre o cabelo curto e o cabelo longo. Desde um Long Bob até uma corte clássico midi, passando por todas as opções que cobrem essa faixa de tamanho de cabelos.

Vamos apresentar aqui uma lista de 8 cortes de cabelos médio para que você se decida por um mudança de visual.

Cortes de cabelo de Clavicut médio

O comprimento deste corte médio, que se apoia na clavícula, tem um efeito especialmente estilizador para o pescoço e o rosto em geral. É ideal para rostos redondos ou quadrados, pois permite compensar a largura. Além disso, pode ser usado com ou sem franja, de modo que, se você optar por ele, o efeito rejuvenescedor estará garantido.

Cortes de cabelo de comprimento médio à altura dos ombros

Se você preferir um corte um pouco mais marcado, você pode aumentar o comprimento até os ombros e brincar com a textura para enriquecer o corte. Como? Desfiando o acabamento e apostando em camadas ocultas que deem volume e movimento ao cabelo.

Cortes de cabelo de comprimento médio desfiado

A chave neste caso é dar forma aos cabelos da frente, adicionando um franjão tipo cortina que se integre bem. O resultado não pode ser mais fresco e renovador, pois é um dos cortes de cabelo de médios que dá um aspecto mais jovem.

Cortes de cabelo de comprimento médio Long Bob

Para cabelos lisos, este estilo de Long Bob é ideal. Você se destacará muito se usar com um liso impecável, as pontas levemente marcadas para dentro e a risca do lado ou no meio.

Cortes de cabelo de comprimento médio em camadas

Atende a todos os critérios de tendência (camadas, textura, movimento, desfiado etc.) e além disso, é um cabelo versátil e que nos tira muitos anos do rosto.

Cortes de cabelo de comprimento médio para cabelos finos

Mulheres com cabelos finos devem pensar duas vezes antes de decidir por um corte de cabelo, procurando sempre opções que permitem duplicar seu volume e ganhar corpo. Se esse for o seu caso, o comprimento médio será perfeito para ganhar espessura sem ter que cortar muito. Adicione algumas camadas invisíveis e um comprimento levemente invertido para ganhar volume e você terá um corte nota 10.

Cortes de cabelo de comprimento médio em camadas

Ele é cortado de cima para baixo para dar volume, especialmente na parte superior da cabeça, o que provoca esse efeito rejuvenescedor que é visível à primeira vista. Dependendo do nosso tipo de cabelo, precisaremos de camadas mais curtas ou mais longas para envolver o rosto, sem abdicar do comprimento médio e com manutenção mínima.