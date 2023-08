As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (7), segundo o tarot

Mais uma semana começando com tudo e para iniciá-la da melhor forma queremos convidá-lo a conferir as revelações das cartas do tarot para o seu signo nesta segunda-feira (7). Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

As cartas trazem uma importante mensagem para a pessoa de Áries: a segunda-feira e os demais dias que virão devem ser aproveitados para que se ame mais e recupere toda a autoestima que esteve afetada recentemente. Além disso, saiba bem como investir seu dinheiro e se abra para mudanças que podem chegar.

Touro

É hora de se abrir, Touro, pois o que vem por aí será bastante promissor, principalmente quando pensamos do ponto de vista amoroso. Além disso, continue cuidando de sua saúde e alimentação.

Gêmeos

Além de descansar o tempo ideal, a segunda-feira (7) da pessoa de Gêmeos será bastante positiva e o universo ajudará para que resolva todas pendências e o que estava atrasado.

Câncer

A mensagem do tarot para a pessoa de Câncer é a seguinte: cuide mais de você de uma forma geral. Se está solteiro, esteja preparado, pois alguém especial pode aparecer.

