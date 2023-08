Top 5: perfumes masculinos MAIS ELOGIADOS de todos os tempos

Sejam os mais antigos ou os lançados há pouco tempo, perfume com qualidade é aquele que se destaca e recebe muito elogiado.

As fragrâncias importadas que você vai conferir a seguir, independente de quando foram lançadas, são as mais elogiadas de todos os tempos e chamam a atenção por onde você passar. Confira!

Acqua di Giò Absolu - Giorgio Armani

As notas de topo são: Notas Oceânicas, Bergamota, Pera, Maçã, Toranja e Limão. As notas de coração são: Lavanda, Alecrim e Gerânio. As notas de fundo são: Notas Amadeiradas, Fava Tonka, Madeira de Âmbar, Patchouli e Ládano.

Sauvage - Dior

As notas de topo são: Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são: Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi. As notas de fundo são: Ambroxan, Cedro e Ládano.

Y Eau de Parfum - Yves Saint Laurent

As notas de topo são: Maçã, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio. As notas de fundo são: Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Cedro, Vetiver e Olíbano.

Bleu de Chanel - Chanel

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

CH Men Prive - Carolina Herrera

As notas de topo são: Whiskey, Toranja e Pomelo. As notas de coração são: Cardamomo, Lavanda, Sálvia e Tomilho Vermelho. As notas de fundo são: Couro, Fava Tonka, Benjoim e Notas Amadeiradas.

