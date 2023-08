Os signos que não entregam seu status de relacionamento de cara

Quando estão em um relacionamento, alguns signos do zodíaco não entregam de cara, sejam por sua personalidade que não muda ou por não achar que isso é o que realmente os define.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano está sempre aberto ao diálogo e a oportunidade de conhecer novas ideias, lugares e pessoas. Estando ou não em um compromisso, ele sempre irá preferir fazer conexões mentais e falar de coisas que vão bem além da vida amorosa dele ou dos outros.

Libra

Seja solteiro ou comprometido, o libriano mantém sua segurança e carisma para interagir com as pessoas, sendo extrovertido e de personalidade aberta. Por isso, muitos nem sempre percebem o status de relacionamento desse signo que não está interessado em se reduzir a apenas isso.

Sagitário

O sagitariano quer estar conectado com as experiencias do presente e do futuro sem perder tempo. Por isso, ele se conecta com as pessoas de forma aberta e com grande sensibilidade, abordando experiencias que vão além dos status de relacionamentos ou aquilo que não considera tão transcendente. Socializar de uma forma marcante é com eles mesmo e só isso importa!

Capricórnio

Diferente dos signos anteriores, o capricorniano pode manter sua vida pessoal e sentimental de forma mais discreta. Por isso, ele nem sempre entrega de cara seu status de relacionamento, preferindo se conectar com as pessoas a partir de outros assuntos e mostrando mais da própria personalidade forte antes de qualquer coisa.

Confira mais:

Os signos que formam casais que podem se distanciar

Os 4 signos que devem ter cuidado com as palavras após a Lua Cheia em Aquário

Os 4 signos que precisam escolher bem suas batalhas após a Lua Cheia em Aquário

Os signos que encantam, mas também tem um lado explosivo