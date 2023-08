Os signos dos 4 homens que podem iniciar romances em agosto de 2023

Agosto de 2023 começou e alguns signos do zodíaco podem ter uma maior abertura para iniciar romances na vida amorosa, principalmente quando se trata da energia masculina ligada a eles.

Confira quais são 4 homens que podem iniciar romances em agosto de 2023:

Áries

Oportunidades de romper padrões e valores, o que pode ajudar a descobrir novas oportunidades, principalmente no amor. Um ciclo se fecha para que outro se inicie. Uma sensação de maior energia para encarar novidades, mas é preciso cuidar da mente e descansar também.

Touro

Momento de que o sucesso é buscado no amor e isso o leva a iniciar novos romances. Quem estava tranquilo se abre novamente para flertar e usar o poder de atração. Notícias boas podem chegar, mas é hora de evitar comportamentos excessivos e que o desgastam de alguma maneira. Uma hora a conta chega!

Gêmeos

As portas do amor podem se abrir ou a vida amorosa ganha um novo ar por meio dos amigos. É hora de equilibrar seus objetivos de carreira, pessoais e da vida amorosa. Concentre-se mais sobre o que deseja de verdade. Tenha cautela com relacionamentos com pessoas mais jovens.

Câncer

Existe um período de mudança de ares e realidade que fazem a vida amorosa fluir. É hora de levar isso com calma para descobrir a realidade e não ficar apenas se iludindo com fantasias que não são nada convenientes em sua vida. Momento de crescimento.

