Moda: 5 lições de estilo que Carolina Herrera nos ensinou

Quem melhor para nos dar dicas de estilo do que Carolina Herrera? A icônica estilista venezuela, de 84 anos. Por isso, vamos recordar alguns dos principais conselhos de estilo que ela nos presenteou desde o seu início no mundo da moda.

Afinal, por Carolina Herrera ser sinônimo de elegância e sofisticação, ela não só se tornou a fundadora de um grande império dentro da indústria, mas também é uma referência de estilo para centenas de mulheres.

As dicas de estilo que aprendemos com Carolina Herrera

Camisa branca: um verdadeiro SIM!

Se você pensa que a camisa branca é uma peça básica, é porque nunca observou que esta é a peça preferida de Carolina Herrera e, com ela, pode construir diversos looks de impacto. A estilista já nos mostrou inúmeras vezes que uma boa camisa pode se tornar uma grande aliada e deve ser um must have no guarda-roupa.

Ficar impecável e elevar o seu look com esta peça exige que você cuide de detalhes como deixá-la sempre bem passada, alinhar a gola e até a simetria na hora de deixar as mangas dobradas. O melhor desta peça é a sua versatilidade!, já que você pode combiná-la com jeans, calça, saia e até mesmo por baixo de vestidos.

Ir contra as tendências? Pode!

Em mais de uma ocasião, a estilista já mencionou que não gosta de tendências, pois longe de impor estilo, elas parecem uniformizar as pessoas; “todos com a mesma bolsa ou com os mesmos sapatos”.

Para Carolina Herrera, é melhor investir em peças de boa qualidade, clássicas e atemporais, ao invés de encher o armário com peças fast fashion que vão sair de moda. Uma ótima opção são as saias com corte A.

Cinto: uma arma infalível!

Os cintos são um acessório que muitas vezes deixamos de lado, mas podem se tornar grandes aliados, não só para dar um up no visual, mas também para definir a silhueta, valorizando a cintura.

A melhor coisa sobre o cinto? Você pode combiná-lo com várias roupas para elevar quase qualquer visual. Esse acessório é um dos preferidos da Carolina Herrera.

Vermelho nunca sai de moda!

Essa cor é uma das apostas que toda mulher deve fazer em algum momento, principalmente em vestidos para festas. Essa cor é sexy, radiante, sofisticada e apropriada para qualquer idade.

E sobre o glamour?

Carolina Herrera impôs algumas regras de beleza como o comprimento do cabelo; porque ela considera que mulheres com mais de 40 anos devem usar cabelos curtos, deixando cabelos compridos apenas para jovens. A estilista dá o exemplo e por isso mantém o clássico corte bob penteado para trás.

