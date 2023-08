Gamer do Futuro: “estudo” que previu como um jogador de videogame se parecerá em 2040 se torna viral

Imagem: Paramount Plus | Um casino on line publicou uma “pesquisa” sobre como seria a anatomia de um gamer no ano de 2040. Foi assim que esta farsa publicitaria que se tornou por real

Não importa se você é usuário de PC Master Race, PlayStation, Xbox ou Nintendo. Seu corpo já está condenado. Um cassino online há alguns anos publicou uma suposta “pesquisa” a partir da qual terminava prevendo como seria o Gamer do Futuro. Criando um modelo anatômico em que se observavam múltiplas mudanças na fisionomia do jogador de videogame.

O projeto, divulgado num tom alarmista, mostrava algumas alterações sérias na arquitetura óssea dos indivíduos. Com uma clara barriga, resultado do excesso de peso, dedos com malformações devido ao uso contínuo de controles ou teclados, uma cabeça deformada devido ao uso de headphones por horas, calvície, problemas de visão e um longo etc.

Os resultados da suposta investigação pareciam uma lista de repreensões que seu avô ou sua mãe dariam a você nos momentos de maior obsessão por videogames durante a sua tenra infância. E há um motivo específico para ter essa sensação ao ver o modelo gerado a partir do estudo.

E no final, foi somente isso mesmo, uma estratégia de publicidade para fazer barulho e destacar o site do cassino entre as mídias sociais. Conseguiram isso há três anos quando foi lançada.

Mas agora, em 2023, a situação tem se modificado de forma contínua desde então. A um grau tal que muitos consideram o resultado da pesquisa como verdadeiro.

O gamer de 2040 e a desinformação detonada por uma simples estratégia publicitária

Tudo começou em 2020, em meio a pandemia, quando o site OnlineCasino.ca publicou uma subseção em seu site oficial dedicado ao Gamer do Futuro, um suposto projeto de pesquisa em que projetavam como o jogador de videogame se pareceria dentro de duas décadas, no ano de 2040.

Um dos traços mais marcantes do texto e do modelo anatômico que ilustrava as mudanças físicas nos próximos anos, chamado Michael, era a geração de uma fenda no crânio do jogador de vídeo, devido ao uso prolongado de headphones.

Desde a privação do sono e desidratação até a falta de vitamina D, a fadiga visual digital e o "polegar da Playstation": estas são apenas algumas das implicações físicas de passar horas on-line, em uma cadeira de jogo, longe da luz solar e da atividade física.

A pressão constante e leve acumulada ao longo de vários anos pode causar desgaste nos cabelos, pele e rachaduras no crânio se a atividade for mantida por muito tempo. Isso significa que o uso excessivo de fones de ouvido, principalmente headphones, durante o jogo por mais de vinte anos pode causar deformações.

É o que indica a pesquisa, que carece de rigor científico absoluto, mas que foi recentemente revivida após surgir uma nova moda entre a comunidade streamer, onde muitos optaram por raspar a cabeça.

Depois que Curtoss, um membro da comunidade gamer, famoso por seus streamings, decidiu raspar a cabeça ao vivo para encontrar um buraco na sua cabeça feito pelos seus headphones.

A suposta fenda seria meramente a articulação do osso frontal com o parietal, que pode ser sentida relativamente afundada se alguém a tocar agora mesmo, usando ou não headphones.

Mas a situação causou muito debate.