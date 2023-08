Cortes de cabelo Shaggy para mulheres: 10 estilos que são tendência em 2023 e vão modernizar seu visual

Você já está entediada com o seu corte de cabelo e quer uma mudança de look? Em 2023, os cortes de cabelo planos e sem movimento ficaram para trás e voltaram as camadas dos anos 70, mas com uma versão atualizada e muito chique.

Trata-se de um corte Shaggy que consiste em camadas em forma degradê, onde as camadas superiores são mais curtas do que as inferiores. O resultado é um cabelo com muita textura e movimento, além de um ar roqueiro muito característico.

É um corte de cabelo que se adequa tanto aos cabelos lisos quanto aos ondulados e cacheados. Nos lisos, permite ganhar densidade e volume; nos ondulados e cacheados, permite controlar o volume e exibir as ondas e cachos em todo o seu esplendor.

Aqui criamos uma lista de 10 cortes Shaggy para que você escolha o que melhor se adapta ao seu tipo de rosto para que você pareça moderna e jovem.

Corte de cabelo Shaggy Shixie

Este corte combina o pixie com o shaggy, mantendo o comprimento do primeiro e a forma do segundo. É ideal para aquelas que preferem o cabelo curto.

Corte de cabelo Shaggy Bob

É uma maneira de dar um acabamento em camadas ao seu cabelo, modificando a forma habitual desse corte clássico. Com franja cortininha, é ideal para rostos tanto largos quanto alongados.

Corte de cabelo Shaggy Lob

Esta versão do Shaggy com o comprimento de um Long Bob (aos ombros) é uma das opções mais versáteis para escolher. Não só rejuvenesce e refresca o visual com acabamento esvoaçante, mas também fica bem em todos os tipos de rosto.

Corte de cabelo Shaggy Midi

Este shaggy de comprimento médio é um dos mais procurados no momento. É ideal para potencializar o charme dos cabelos ondulados e também para trazer volume e textura aos lisos. Com uma franja inteira, favorece muito rostos alongados.

Corte de cabelo Shaggy Shullet

Se você preferir dar um ar andrógino e ainda mais rebelde ao seu corte Shaggy, escolha essa versão que faz uma fusão com o corte Mullet, que combina o corte do primeiro com a forma do segundo. É ideal para rostos ovalados, alongados ou em forma de coração.

Corte de cabelo Long Shaggy

A versão longa do Shaggy é uma das tendências mais novas de 2023. É sempre usado com franja, seja inteira, aberta, desfiada, baby bang, despontada ou lateral. Mas, se você tiver o rosto alongado, opte por uma franja longa e grossa para evitar que alongue mais suas feições.

Corte de cabelo Shaggy com franja curta

Para as mais ousadas, o shaggy também pode ser usado com um franjão baby bang, um estilo que pode trazer muita leveza às feições. É ideal para estilizar rostos redondos, com forma triangular ou quadrada e, quanto mais longa for o cabelo, maior será o contraste gerado.

Corte de cabelo Shaggy com franja desfiada

Aposte no desfiado de moda para dar um ar bagunçado ao seu corte Shaggy. É ideal para realçar o olhar e dar um acabamento leve ao corte.

Corte de cabelo shaggy com franja cortina

Cortes shaggy com franja aberta sobre a testa são sempre uma aposta segura, pois caem bem em qualquer tipo de rosto, textura de cabelo e comprimento.

Corte de cabelo Shaggy ondulado

O Shaggy é um dos cortes que oferecem mais possibilidades em cabelos cacheados. É ideal para descarregar o volume dos lados e assim impedir que o cacho fique achatado. Além disso, graças à franja, os cachos se expressam de forma natural.