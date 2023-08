Cortes de cabelo para rostos redondos: 12 estilos em tendência 2023 que mais valorizam

Corte de cabelo para rosto redondo: Long bob

Adoramos o Long bob pela sua versatilidade, pois você pode usar tanto solto quanto preso e funciona em cabelos lisos, cacheados e ondulados. É um corte estiloso e versátil, perfeito.

Corte de cabelo para rosto redondo: franja cortina

Se você tiver que escolher um franja para um rosto redondo, o formato cortina é melhor do que o reto. Sua grande vantagem é que você pode combinar com todos os tipos de tendências, desde um corte bob até um cabelo mais longo.

Corte de cabelo para rosto redondo: Bob assimétrico

Este Bob assimétrico tem um lado mais longo que o outro, e é uma boa opção se você tem o cabelo liso. Para aproveitar ao máximo este visual, você deverá desenhar a risca para um lado.

Corte de cabelo para rosto redondo: Mullet

Miley Cyrus, de rosto redondo, tem tornado o corte Mullet como tendência. A cantora o usa em versão Bob, com franja e liso.

Corte de cabelo para rosto redondo: Wolf

O Wolf Cut é uma fusão do Mullet e do Shaggy. O resultado é um corte com franja com mil e uma camadas desfiadas que delimitam o rosto, com muito volume na parte superior e pouca densidade a partir do pescoço. Estas camadas, ao dar uma sensação de assimetria, quebra o arredondamento do rosto.

Corte de cabelo para rosto redondo: franja lateral

Esse corte Bob mostra que o cabelo com franja lateral é o mais favorecedor para rostos redondos. Esse tipo de franja não requer muita manutenção, pois se integra ao restante do cabelo à medida que cresce.

Corte de cabelo para rosto redondo: Garçon crespo

O cabelo cacheado é o grande esquecido quando se trata de novas tendências, e a melhor proposta é um visual Garçon perfeito para rostos redondos e muito fácil de pentear.

Corte de cabelo para rosto redondo: Buzz

Em nossa seleção também incluímos o ousado Buzz cut, uma boa opção para enfrentar as altas temperaturas do verão. Se você é fã dos cortes de cabelo minis ou está procurando uma mudança radical para seu cabelo, o corte Buzz é seu estilo.

