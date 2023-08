Confira os perfumes masculinos e femininos nacionais que mais se parecem com o 212

Esse são os perfumes mais parecidos com o importado 212 Imagem: Pexels

O perfume 212, da marca Carolina Herrera, é um dos aromas importados mais cobiçados entre homens no Brasil.

Pensando nisso, muitas marcas nacionais bebem de sua fonte, se inspirando em seu aroma único para criar fragrâncias que se aproximam do seu cheiro.

Contudo, 212 possui diversas versões, sendo cada uma delas específica para um tipo de ocasião e para te ajudar, confira a lista a seguir com os perfumes nacionais mais parecidos com as diversas versões de 21

212 Men/Ville - Nuancielo

As notas de topo são Bergamota, Especiarias, Lavanda, Toranja, Petitgrain e Notas Verdes. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Sálvia e Gardênia e as notas de fundo são Vetiver, Ládano, Sândalo, Almíscar, Madeira Guaiac e Incenso.

212 VIP Men/Men Only - O Boticário

As notas de topo são Tangerina, Gengibre, Hortelã, Pimenta Preta e Tomilho. As notas de coração são Âmbar, Pêssego, Manjericão, Vetiver e Folha de Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Madeira Guaiac, Couro, Almíscar e Madeira de Cashmere.

212 VIP Black/Night Caviar - Paris Elysees

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Almíscar e Casca de Baunilha Negra.

Bônus: versão feminina

Além dos masculinos, confira a seguir dois perfumes femininos com um aroma bem parecido ao 212 VIP Rosé

Pinkish - In The Box

A nota em destaque é o Champagne, seguido por Flor de Pêssego, Notas Amadeiradas, Âmbar e Almíscar Branco.

Make Me Fever Rose - Mahogany

Sua de topo são Maracujá, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Folha de Violeta, Lírio-do-Vale, Néroli, Jasmim e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo de Carvalho, Âmbar e Cedro.

