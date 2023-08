Relacionamento: 5 mentiras que sua ansiedade costuma te contar

Pessoas que lidam com ansiedade constante costumam lutar para se relacionar com o próximo em diversos setores. No meio do caminho, a característica ansiosa acaba tomando conta de como algumas coisas são vistas e atrapalha o andamento do indivíduo em sociedade.

Devido às características de ansiedade, é comum se deparar com pensamentos excessivos. Muitos deles acabam sendo distorcidos e guiando sua visão sobre si mesmo a certos tipos de mentiras.

Segundo a psicoterapeuta Jennifer Gerlach, ao Psychology Today, acaba sendo assustador a forma como muitas pessoas lidam com sua ansiedade ao se recluir para combater a próṕria energia. No entanto, é possível lidar com isso e amenizar a situação.

“Como terapeuta, converso todos os dias com pessoas que lutam contra a ansiedade . Às vezes é assustador para mim o quanto os relacionamentos que muitos têm com sua ansiedade se assemelham aos de indivíduos que conheci em relacionamentos doentios com outras pessoas. Isso pode variar de seguir as demandas da ansiedade até um ponto em que a vida de alguém se encolhe em um canto para lutar constantemente contra a própria energia. Não precisa ser assim”, explica a especialista.

Leia mais:

5 mentiras que sua ansiedade costuma te contar

Com base nas informações da especialista trazidas ao Psychology Today, abaixo você confere cinco mentiras comuns contadas pela ansiedade. Vale lembrar que se você possui traços dessa condição, a ação ideal está na busca de profissionais da área da saúde mental, a fim de tratar de seu caso.