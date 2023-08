REIZINHOS! Estes são os 5 melhores perfumes IMPORTADOS do momento Imagem: Pexels/@felipepelaquim -

Com diversas fragrâncias lançadas a todo instante, fica difícil acompanhar e tentar escolher entre as melhores. Por isso, muitas pessoas acabam recorrendo às listas e vídeos na internet para não cair no erro de comprar um perfume ruim.

Se você está aqui neste texto é porque possivelmente você gosta de aromas importados e quer saber quais são os mais indicados do momento, não é mesmo?

Confira a lista a seguir com indicações de um especialista em fragrância que traz os 5 melhores perfumes importados da atualidade.

Invictus Victory - Paco Rabanne

Um perfume doce e sedutor, ideal para baladas e encontros noturnos.

As notas de topo são Pimenta Rosa e Limão. As notas de coração são Olíbano e Lavanda e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka e Âmbar.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Le Beau Le Parfum possui uma explosão de doçura, por isso é preciso maneirar nas borrifadas. De qualquer forma, é um perfume de alta qualidade e que agrada muito as mulheres.

LEIA TAMBÉM: Dia dos Pais: veja os perfumes masculinos nacionais mais indicados

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir Parfum

Mais elegante e formal, ideal para momentos mais sérios, onde o terno é essencial.

As notas de topo são Cardamomo, Cipreste, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Íris, Almíscar e Camurça e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Vetiver, Couro e Cedro Atlas.

The Most Wanted Azzaro

Com poucas notas, este é um perfume especiado quente, também elegante e ideal para baladas e encontros.

A nota de topo é Cardamomo. A nota de coração é Toffee e a nota de fundo é Madeira de Âmbar.

Gentleman Eau de Parfum Reserve Privée Givenchy

Amadeirado, está entre os perfumes mais famosos masculinos quando o assunto é elegância.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha e as notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 perfumes NACIONAIS com QUALIDADE e FIXAÇÃO de importado

⋅ 6 perfumes femininos SENSUAIS e COM CHEIRO DE RICA

⋅ 5 perfumes masculinos MAIS EXALTADOS de todos os tempos