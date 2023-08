Alguns signos do zodíaco possuem uma essência clara, mas também caem em atitudes totalmente opostas as que demonstravam.

Confira os signos do zodíaco que vivem imersos em contradições:

Áries

A impulsividade do ariano o faz se contradizer bastante em sua vida, pois ele tende a agir e reagir de acordo com o calor do momento. Ele pode embarcar em palavras, promessas e caminhos sem pesar certas consequências. Como não tem medo de voltar atrás e recalcular a rota, realiza mudanças intensas sempre com muita coragem para bancar as próprias escolhas.

Câncer

O canceriano tem uma sensibilidade notável para se relacionar com as pessoas e deseja manter essas relações por perto para que sejam duradouras. No entanto, eles podem pecar quando desejam ter o controle sobre os outros e embarcam criando verdadeiras tragédias ao sentir que lida com algo inesperado, o que também causa finalizações e rompimentos que nem sempre podem ser amenizados.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos que mais se destaca pelos sentimentos intensos e busca para conseguir o que deseja. No entanto, esse signo por ultrapassar alguns limites e prefere começar do zero ao invés de tentar recuperar aquilo pelo qual tanto lutou, mas acabou se desgastando. Como tem o poder de renascer das cinzas, vê na regeneração um caminho mais fácil e deixa as promessas no passado.

Peixes

O pisciano tende a ser uma pessoa muito empática e amável, pois se conecta e absorve também os sentimentos ao seu redor. No entanto, esse signo muito perceptivo, pode preferir se calar diante de algumas questões e se afasta sem comunicar o que realmente está acessando. Com dificuldade de realizar a reaproximação, pode não fazer nada ao se ver perdendo algo que considerava muito.