Numerologia: descobrindo aspectos comportamentais ocultos com base na data de nascimento

Usando a numerologia é possível revelar um padrão de comportamento de um indivíduo. De acordo com a data de nascimento de uma pessoa, é possível avaliar as forças e fraquezas dessa pessoa.

Como detalhado pelo site India.com, a data de nascimento de um indivíduo é representada como seu número base que é usado na numerologia. Confira:

Número 1: o Sol é o planeta mestre para as pessoas nascidas nos dias 1, 10, 19 e 28 de qualquer mês. As pessoas número um são em sua maioria trabalhadoras e egoístas. Pessoas com base número 1 estão até prontas para lutar pelo bem de sua reputação. No entanto, eles são gentis e ajudam a natureza. Essas pessoas não gostam de se exibir e não se dão bem com pessoas que se exibem desnecessariamente. As pessoas com base número 1 são abençoadas com um claro senso de propósito. Nada pode atrapalhar se eles decidirem fazer algo. As pessoas número um têm potencial para se tornarem grandes líderes.

Número 2: As pessoas nascidas nos dias 2, 11, 20 e 29 de qualquer mês são regidas pelo planeta mestre Lua. Pessoas com base número 2 são calmas por natureza e sempre ficam alegres e felizes. No entanto, eles facilmente ficam chateados quando algum problema surge em sua vida. As pessoas do número 2 gostam de lutar por sua dignidade, mas tentam evitar se envolver em disputas inúteis. Além disso, o número dois sabe como operar com os outros e muitas vezes pode resolver conflitos. Essas pessoas gostam de estar em um ambiente leve e divertido. Sua natureza simples às vezes os deixa perdidos. Eles também tendem a ser enganados por seus entes queridos.

Número 3: As pessoas nascidas nos dias 3, 12 e 30 de qualquer mês são regidas pelo planeta Júpiter. As pessoas da base número 3 são sérias por natureza e são atenciosas. Essas pessoas são muito conscientes das coisas e muito cuidadosas com seu prestígio e posição. Eles sempre pensam que sua dignidade não deve ser prejudicada. Eles se comportam como uma pessoa muito madura. As pessoas do número 3 tomam um cuidado especial para se apresentarem como modelos diante dos mais jovens. Essas pessoas são muito criativas e refinam quase todas as profissões. Na frente de trabalho, tentam estabelecer sua superioridade e por isso, muitas vezes, sofrem prejuízos.

Número 4: As pessoas nascidas nos dias 4, 13, 22 e 31 de qualquer mês são regidas pelo planeta Rahu. As pessoas com base número 4 são agressivas e querem alcançar o sucesso rapidamente. Essas pessoas geralmente se envolvem em trabalho excessivo que se tornam inconscientes de seus arredores. As pessoas de número 4 não gostam de nenhum tipo de interferência em seus trabalhos. Embora gostem de ficar sozinhos muitas vezes, também gostam de socializar.

As pessoas de número 4 têm a estabilidade que lhes permite seguir o trabalho até o fim. Embora as pessoas do número 4 sejam práticas, elas não apreciam inconsistências e podem ser um pouco rígidas.

Número 5: As pessoas nascidas nos dias 5, 14 e 23 de qualquer mês são regidas pelo planeta Marte. As pessoas de base número 5 são de fala mansa, organizadas, de comportamento articulado e têm uma atitude amigável em relação aos outros. Essas pessoas têm um comportamento muito cordial que mesmo que sua auto-estima seja ferida, eles escondem o constrangimento e não desafiam instantaneamente. As pessoas ficam impressionadas com as pessoas do número 5 por causa de sua natureza de fala mansa. Líderes com base número 5 são bons e revisam suas ações quando são ineficazes. Eles não se entregam a contra-ataques quando as pessoas encontram falhas em sua liderança; em vez disso, tentam silenciosamente corrigir suas falhas.

Número 6: Os nascidos nos dias 6, 15 e 24 de qualquer mês são o número base 6 e são regidos pelo planeta Vênus. Essas pessoas se comportam favoravelmente na sociedade para serem consideradas um ideal. Independentemente de quaisquer sentimentos amargos em relação a eles, as pessoas do número 6 tentam manter um bom comportamento com todos. Eles esperam o apoio dos outros para o seu trabalho. Se eles não conseguem esse apoio, então eles tentam continuar referindo-se a outros. As pessoas do número 6 adoram se arrumar com boas roupas e tentar parecer atraentes. Essas pessoas são conhecidas por sua natureza encorajadora. Eles são justos em suas decisões e têm senso de justiça.

Número 7: As pessoas nascidas nos dias 7, 16 e 25 de qualquer mês têm a base número 7 e são regidas pelo planeta Netuno. Essas pessoas são inteligentes e seu comportamento com todos é ótimo. Eles conquistam os corações de todos com sua conduta. Eles não acreditam em atalhos para o sucesso. Eles acreditam no trabalho duro para alcançar objetivos em sua carreira. Eles não gostam de pessoas que falam docemente para estar em bons livros. Devido ao seu intelecto superior e natureza observadora, as pessoas do número 7 alcançam grandes alturas em suas carreiras. No entanto, eles sofrem por causa de sua natureza excessivamente suave, pois os outros consideram sua humildade como sua fraqueza. Sua maior fraqueza geralmente é pensar demais em uma situação.

Número 8: As pessoas nascidas nos dias 8, 17 e 26 de qualquer mês têm a base número 8 e são regidas pelo planeta Saturno. Essas pessoas são calmas e sérias. Eles gostam de fazer seu trabalho em silêncio. Mesmo quando estão infelizes e chateados, eles não deixam os outros saberem disso. As pessoas do número 8 são automotivadas e, quando falham em qualquer trabalho, tentam fazer o mesmo trabalho novamente para obter sucesso. Eles não têm um grande círculo de amigos, mas mantêm um forte vínculo com seu pequeno grupo de amigos. Eles se abrem sobre seus sentimentos apenas com alguns entes queridos.

Número 9: As pessoas nascidas nos dias 9, 18 e 27 estão sob o número 9 e são regidas pelo planeta Mercúrio. Essas pessoas são agressivas por natureza e também são líderes. Eles investem todas as suas energias em fazer um trabalho específico. As pessoas de base número 9 não se preocupam com sua posição na sociedade, elas se concentram em realizar seu trabalho. Essas pessoas são incumbidas de novos trabalhos/designações por causa de suas características de liderança. Às vezes, devido ao seu pavio curto, eles enfrentam perdas. As pessoas de número 9 não gostam de solidão.

Com informações do site Ìndia.com