Moda: 4 regras de Carolina Herrera para usar botas e saltos com elegância e estilo

Se inspire nos looks de Carolina Herrera e arrase com elegância!

Se existe alguém que pode nos ensinar elegância e sofisticação, sem dúvida é Carolina Herrera. Afinal, a estilista venezuelana iniciou o seu contato com o mundo da moda ainda jovem, quando tinha apenas 13 anos. Na época, ela foi ao seu primeiro desfile, ao lado da sua avó, ver as passarelas da marca Balenciaga.

Hoje, com 84 anos, Carolina Herrera continua sendo um dos principais ícones fashionistas e mulheres de todas as idades seguem se inspiramndo no seu estilo. Por isso, aproveitando a temporada de inverno, confira as principais dicas da venezuelana para usar botas e sandálias de salto fechadas.

Regras de Carolina Herrera para usar botas com elegância e estilo

Camisa branca e botas

A camisa branca é a peça que não pode faltar no armário por nada, e não sou em quem está dizendo isto, basta olhar para (pelo menos) 70% dos looks de Carolina Herrera.

Embora esta peça possa parecer básica, é um item indispensável que permite criar vários looks. Então sim, se o que procura é dar um toque feminino ao seu look, mas ao mesmo tempo elegante, esta será a combinação ideal!

Peças que marcam as silhuetas

Outro truque infalível é adicionar acessórios como cintos na cintura para dar um up no visual e criar uma silhueta mais definida.

Saia jeans e bota ou sapato com bico

A bota de salto agulha e biqueira triangular nunca sai de moda, acrescente peças jeans ao seu look para dar aquele toque moderno e descontraído, nunca falha!

Calça reta e salto agulha

Embora muitas mulheres tenham medo de experimentar peças formais, a verdade é que calças retas e blazer são a melhor opção para usar salto agulha.

