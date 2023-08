Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 4 a 6 de agosto de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 6 de agosto de 2023:

Áries

Seu fim de semana será cheio de boas energias. Você terá momentos para desfrutar de abundância e prosperidade. Também será um momento para formalizar uma relação amorosa.

Esta sexta-feira será um dia de muito trabalho e de assinatura de um novo contrato. Tenha cuidado com fofocas e não fale sobre sua vida privada. Lembre-se cuidar do seu dinheiro.

Cuide de problemas de garganta e infecções. Não se apresse tanto em sua vida. Dias de muitas conquistas amorosas aguardam o ariano solteiro. Será um momento para conhecer pessoas.

Touro

Você superará as más energias e ficará mais forte para enfrentar qualquer desafio. Seu fim de semana é de abundância total. Você conhecerá mais pessoas relacionadas à sua vida amorosa e receberá uma proposta.

Mudanças positivas em casa. Não brigue por ciúmes infundados, tenha em mente que o melhor de um relacionamento é a confiança.

Evite exagerar nas bebidas alcoólicas. Um convite. A sorte e o ganho de dinheiro estão ao seu lado agora.

Gêmeos

Ocasião perfeita para curtir e se divertir com amigos e família. Você recebe dinheiro que não esperava. Tenha cuidado com seu parceiro e fale claramente para definir seu relacionamento amoroso.

Você compra faz uma compra importante. Melhora no trabalho. Viagem ou mudança. Um novo amor aguarda os solteiros.

Cuidado com o seu trabalho, haverá reajuste e mudanças, então faça o possível para garantir o seu lugar.

Câncer

Ao longo do fim de semana haverá energias conflitantes, mas você estará em paz com o seu ambiente. Lembre-se que seu signo é muito sensível ao meio ambiente e o Sol vai te ajudar a cortar as energias ruins que te cercam, então saia para uma caminhada pela manhã e você verá como tudo se alinha novamente.

Você recebe um convite para fazer uma viagem no final do mês. Você conversa com seu parceiro para dar um tempo ao relacionamento e ficar em paz em sua vida sentimental. Cuidado com os nervos e estresse.

Você gosta muito de gastar e comprar, mas tente se controlar para os próximos tempos e não exagere em compras desnecessárias. Você compra um presente. Amores compatíveis.

Leão

Você desfrutará da plenitude neste fim de semana, comemorará seu aniversário e crescerá mais em sua vida pessoal e financeira. Você recebe um convite para fazer uma viagem com seu parceiro e amigos.

Você recebe dinheiro. Você pensa muito em fazer um investimento e deve tomar decisões firmes e sábias. Cuide das dores de estômago e intestino.

Se você vai beber álcool, tente ter moderação. Você é muito bom em comunicação e em ser um líder; aproveite isso.

Procure fazer cursos para se aprimorar cada vez mais na sua vida profissional, não se esqueça que você tem que se atualizar constantemente. Um amor apaixonado, mas sem compromisso, virá para os leoninos solteiros.

Virgem

Você fará mudanças radicais em sua vida pessoal neste fim de semana. Lembre-se de que seu signo é muito afetado pelas mudanças e deve manter a calma.

Tente não discutir com ninguém e fique o mais longe possível dos problemas. Cuidado com o que assina.

Sua energia positiva crescerá mais. Os virginianos que estão em um relacionamento serão muito amorosos e pensarão em morar juntos ou dar um passo importante. Uma proposta antiga volta a aparecer.

Libra

Fim de semana de sorte para o seu signo, virão várias surpresas agradáveis que farão você se sentir no seu melhor e mais apaixonado para que seu ânimo volte a subir.

Você recebe um convite. Se previna para não ter contratempos. Hora de economizar para assim quitar suas dívidas sem problemas.

Cuidado com se envolver em discussões e prefira ficar em tranquilidade, principalmente no relacionamento.

Um novo negócio. Atenção com problemas intestinais ou estomacais. Você conhecerá pessoas muito parecidas com você e terá um parceiro estável.

Escorpião

Nos próximos três dias você enfrentará problemas familiares e no relacionamento. Lembre-se que seu signo é muito ressentido e ainda mais porque as energias da Lua Cheia estão muito confusas.

Tente não levar a sério o que dizem e deixe tudo fluir em sua vida. Não faça comentários sobre ninguém. Você recebe presentes que não esperava e que lhe darão muita alegria.

Uma viagem. Um amor do passado te procura para resolver problemas de fofocas, recomendo que conversem e fiquem em paz. Você combinará algo com um amigo e tudo sai bem.

Você é uma pessoa muito boa, mas deve saber colocar limites.

Sagitário

Este final de semana você terá muitas dúvidas em sua vida amorosa, você pensa muito em dar um tempo, mas lembre-se que seu signo tem pensamentos muito apreensivos e você toma decisões precipitadas. Analise bem.

Você recebe em sua vida. Atenção extra com os rins; tenta beber líquidos saudáveis. Sábado de festa, você é convidado para comemorar junto a alguém que você ama muito.

Capricórnio

Você terá muitas festas e diversão ao seu redor, mas procure não descuidar dos assuntos do trabalho e afazeres para não ter problemas. Seu signo é muito apaixonado e deve experimentar coisas novas em sua vida para alcançar o sucesso.

Tente economizar para não ter problemas com dívidas. Um amor do passado está te procurando apenas por carência e não vai te levar a sério, análise essa situação e lembre-se que você não precisa de mais problemas.

Você é otimista e sempre vê o lado positivo de tudo o que enfrenta, mas deve se medir em questões de palavras.

Aquário

Nos dias de hoje você terá pressa em se livrar de seus compromissos pessoais, lembre-se sempre de se administrar em tudo o que for fazer e não se comprometer com algo que não poderá alcançar.

Fim de semana de muita convivência com seu par e seus amigos, será mágico e cheio de surpresas agradáveis e românticas. Procure ser discreto com o seu dinheiro e não exibi-lo para não atrair a inveja.

Os aquarianos solteiros continuarão a encontrar pessoas, mas não terão nenhum compromisso. Você é regido pelo sentimento de poder, domínio e desejo de vencer na vida, não se sabote e conquiste seus objetivos.

Peixes

Fim de semana para entender que você ficará mais forte ao enfrentar os contratempos que vivenciar, após esta experiência você conseguirá sair de qualquer problema que surja em seu caminho.

Uma situação médica ou cirurgia sairá bem. Sexta-feira para colocar em dia todas as suas pendências e ir para reuniões de última hora.

No amor você terá uma decepção amorosa e é melhor procurar pessoas compatíveis e que não fujam de nenhum problema financeiro. Não se sabote mais no amor.

