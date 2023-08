Cortes de cabelo que diminuem a idade das mulheres: os 6 estilos mais rejuvenescedores em 2023

Escolher um corte de cabelo não é tarefa fácil para uma mulher. Deve-se colocar nas mãos de especialistas que sejam capazes de definir o tipo de rosto para escolher o corte que favoreça.

Acertar é a chave para se sentir segura, espetacular e atraente. Não importa se você tem cabelo curto ou longo, existem cortes para todas que vão ajudar a diminuir anos em poucos instantes.

Esses 6 estilos são a tendência para 2023 e os apresentamos para que você saiba qual é o melhor para o seu rosto e mostre ao seu estilista ou cabeleireiro.

Cabelo comprido com franja

É um corte super favorecedor que traz juventude à sua aparência. O franjão adiciona um toque super jovem e o cabelo longo tem muitas possibilidades: ondulado, liso, encaracolado.

Corte Bob

O 'bob' é um dos mais solicitados nos salões de beleza. Ele cai bem em todos os tipos de rosto e confere muita elegância.

Cabelo Médio Liso

O cabelo médio liso com risca lateral é super confortável, fácil de manter e vai rejuvenescer você instantaneamente.

Clavicut com franja

Você pode usar com uma risca no meio ou com um franjeado. Você também pode usar liso ou ondulado para ocasiões especiais.

Pixie com franja

O corte ‘pixie’ rejuvenesce e estiliza muito. É verdade que não tem tantas possibilidades como um cabelo mais comprido, mas com o toque do franja você não precisa de mais nada.

Pixie Longo

Se você não se atreve com um corte tão radical quanto o ‘pixie’, você pode optar por uma versão um pouco mais longa que tem todos os benefícios do curto, mas com ainda mais possibilidades: você pode usar com franja lateral, risca no centro, liso, ondulado.