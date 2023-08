Cortes de cabelo cacheado para mulheres de 40 a 50 anos: 5 estilos que reduzem sua idade em 2023

Manter os seus cachos com um bom corte de cabelo não é mais um problema, pois existem muitos estilos que permitem deixá-los naturais e controlar o seu volume.

Um cabelo crespo e volumoso surge para assumir sua posição na moda, se destacando como o ponto cativante de qualquer estilo.

O objetivo de um corte com cachos é realçar as feições do rosto e adaptá-lo a cachos despreocupados, especialmente para aquelas com 40 anos ou mais, onde encontrar o equilíbrio é fundamental.

Corte de cabelo Bob com franja

Levar o franjão acima das sobrancelhas permitirá perfilar mais o rosto, além disso, é absolutamente flexível, sua principal vantagem é que é compatível com qualquer tipo de cabelo, seja fino, grosso, liso ou enrolado.

Cachos em camadas

Cortar o cabelo mais do que o normal começa a se tornar comum quando estamos nos nossos quarenta anos, e as camadas confirmam que são uma maneira prática de dar mais dinamismo e movimento extra, não precisam ser exageradas, alguns cortes finos farão qualquer penteado escolhido parecer vigoroso, você pode optar por manter os cabelos na altura do meio das costas ou acima dos ombros.

Cacheado com franja lateral

Se você quer neutralizar o volume de um cabelo cacheado, deve repartir de forma lateral, isso permitirá que ele tenha mais movimento refletindo a textura natural do cabelo.

Cabelo Cacheado

Um acabamento Shaggy é ideal para obter alguma liberdade nos cabelos, mas controlando o volume exagerado, além disso, é um corte fácil de manter. Suas mechas definidas e várias camadas irão envolver o rosto, inclusive, essas camadas cortadas ficam bem até mesmo quando secas naturalmente.

Pixie Adormecido

Está de volta o curto, muito curto, um cumprimento muito variado quando se está nos 40+, onde o conforto e a leveza andam de mãos dadas. Mesmo que seja um pouco arriscado, é verdadeiramente atemporal e eterno. Existem diversas maneiras de usar este penteado, desde finos cabelos que caem sobre a testa, até os cortes totalmente curtos.