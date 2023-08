As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (4), segundo o tarot

A primeira sexta-feira do mês de agosto já chegou e para enfrentar o dia da melhor forma queremos convidá-lo a conferir as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Dias positivos se aproximam da vida da pessoa de Leão, situações que nada mais são do que um reflexo do tanto que se empenhou nos últimos tempos.

Além disso, é possível que você receba uma notícia positiva nos próximos dias, envolvendo um ganho de dinheiro inesperado ou até mesmo uma promoção no trabalho.

Virgem

Depois de dias intensos e de grande preocupação financeira, as cartas do tarot revelam que deve chegar um alívio neste sentido, o que não significa que pode sair gastando sem pensar.

Por sua vez, assim como Leão, a pessoa de Virgem deve receber reconhecimento por todo o esforço recente.

Libra

Hora de manter a atenção e tomar cuidado, pois podem estar te espionando ou ao menos mais ligados naquilo que faz. Não é necessário mudar a forma como se comporta, mas também não se deve deixar de estar atento.

Escorpião

Tome cuidado, Escorpião, e aja com mais paciência, pois tentar abraçar o mundo de uma só vez só irá te prejudicar a fazer com que atrase seus planos e metas. Hora de agir com mais calma e não esquecer de ter um tempo adequado para relaxar a mente e se cuidar.

