3 perfumes femininos ETERNOS que não saem NEM DEPOIS DO BANHO Imagem: reprodução site Eudora

Um dos tipos de perfumes mais buscados por quem está atrás de uma nova fragrância é aquele com alto poder de fixação.

Esse tipo de perfume é geralmente associado a uma fragrância de qualidade, o que não está 100% equivocado, apesar de existir ótimos aromas que deixam a desejar na fixação.

Mas se você não quer cometer nenhum erro na hora de adquirir um novo perfume para a sua coleção e está buscando àqueles de ‘fixação eterna’, confira a lista a seguir elaborada pela youtuber ‘Poliana Oliveira’ com os perfumes que grudam no corpo e não saem nem depois do banho!

DAYDREAM - Primacial

Uma fragrância contratipo, inspirada no clássico Fantasy, de Britney Spears. Possui um aroma doce, envolto de frutas e com leve refrescância.

Suas notas de topo são Kiwi, Lichia vermelha e Marmelo dourados, que continuam com um coração em Chocolate branco, Jasmim, Orquídea e Caramelo e no fundo traz. Almíscar, Iris e Notas amadeiradas.

La Cake - Ohana Kameala

Outra fragrância inspirada, desta vez em Vanilla Cake, de Montale. La Cake é um perfume gourmand bem adocicado. Por isso, as borrifadas devem ser contidas para que não se torne um perfume enjoativo.

Em sua composição traz notas de Merengue, Leite, Baunilha do Madagascar, Caramelo e Amêndoa.

La Victorie Intense - Eudora

Entre as marcas mais famosas, La Victorie Intense é um dos que mais possuem poder de fixação. Traz um aroma adocicado e exclusivo para a noite.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Mandarina, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

