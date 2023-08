Os 4 signos que se sentem diferentes no primeiro fim de semana de agosto de 2023

O primeiro fim de semana de agosto de 2023 chegou e alguns signos podem enfrentar mudanças internas que fazem com que eles se sintam completamente diferentes.

Confira quais são:

Leão

Existe uma nova energia em seu caminho e você se sente de forma diferente, o que pode trazer um pouco de desconfiança e um momento de pensar bem antes de agir. É como se o sexto sentido dormisse um pouco e o ego ficasse mais forte, tenha cuidado para não se desequilibrar e permitir que algo importante seja atrapalhado. Atenção extra para não querer ser o único a falar, brilhar e se destacar.

Virgem

Novos pontos de vista podem chegar e isso entra em choque com uma perspectiva antiga. Permita que a mudança o toque e comece a crescer, pois a teimosia já mostrou que não benéfica em uma determinada situação. Entenda como se comunicar e refletir de forma mais aberta e sem tanto medo de perder a própria essência.

Libra

Não entre em guerra com você por se sentir diferente. É hora de entender as necessidades emocionais e não permitir que a frustração aumente porque algo não é perfeito ou completamente evidente. Lide mais com o seu interior e não tente adivinhar os sentimentos das outras pessoas agora, pois é preciso se aprofundar em si mesmo.

Escorpião

É hora de lidar com muitos pensamentos e sentimentos. Cuide mais de você e entenda as mudanças internas com calma, pois não é hora de ceder ao impulso de ir tirar coisas a limpo com as outras pessoas. Sua reputação pode sofrer bastante se você não preferir agir com cautela e iniciar uma fase de autocompreensão.

