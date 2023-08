Moda: 4 dicas de looks para mulheres curvy valorizarem ainda mais o corpo

Reprodução Aprenda a valorizar o seu corpo com essas dicas incríveis Foto: @larobertita (Instagram)

Quer valorizar ainda mais as suas curvas e seguir utilizando as tendências da moda? A gente te ajuda!

Chegou a hora de montar looks e renovar o seu estilo com essas 4 tendências incríveis que valorizam a sua silhueta e suas curvas. Anota tudo aí e não hesite em colocar essas dicas em prática para mostrar o seu lado mais fashionista.

4 tendências para mulheres curvy arrasarem

Calças pantalonas

O retorno triunfante das calças pantalonas é uma ótima notícia para todas as mulheres curvy, pois esses cortes podem ser muito favoráveis. O modelo te ajuda a criar uma silhueta de ampulheta; mas para que isso funcione, certifique-se de criar equilíbrio entre as partes superior e inferior do corpo, ou seja, combine com croppeds, blusas grudadas ou opte por bodys para afinar a cintura.

Blazer oversized: a tendência que valoriza

Seja como vestido ou como complemento para se proteger do frio, usar um blazer oversized é uma forma de estar na moda e arrasar com as suas curvas, já que graças ao seu corte, irá ajudá-la a estilizar o seu quadril.

Estampas pequenas: ideal para mulheres com curvas

Ao contrário do que se fala há muitos anos, os tecidos estampados podem ser aliados de estilo para qualquer tipo de corpo. O segredo para que dêem certo em um look para mulheres curvy, é optar pelas estampas em sua versão menor. Não há limite de estampas, então não hesite em integrá-las em seus looks.

Trench coat: nunca sai de moda

Trench coats são uma tendência de outono inverno super favoráveis para qualquer pessoa. Se você está procurando uma peça que ajude a realçar suas curvas, prefira um casaco midi com cinto. Essa peça será perfeita para arrasar onde quer que você esteja, já que um trench coat serve tanto para um evento casual, para ir ao escritório e até mesmo para uma noite com as amigas.

Leia também: