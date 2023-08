Dia dos Pais: veja os perfumes masculinos nacionais mais indicados

O Dia dos Pais é comemorado no próximo dia 13 de agosto, domingo, e uma das categorias de presentes mais buscadas são os perfumes.

Com inúmeras fragrâncias disponíveis no mercado, fica difícil escolher qual a melhor, principalmente as mais agradáveis, para presentear alguém,

Os aromas a seguir são boas indicações, trazendo notas de qualidade e boa fixação. Confira!

Impression in Black - Eudora

Um perfume noturno e bem masculino, com destaque para as notas especiadas e de couro.

Pimenta jamaicana, Pimenta Preta, Artemísia, Toranja e Bergamota são as notas de topo, seguidas por Bálsamo de Abeto, Camurça, Noz-moscada, Ameixa, Gerânio e Coentro no coração e Cedro, Incenso, Tabaco, Cashmeran, Ládano, Almíscar, Baunilha, Patchouli e Maltol no fundo.

Malbec Elegant - O Boticário

Malbec é uma das linhas mais conhecidas entre os homens e em 2023 a marca O Boticário lançou mais um flanker.

As notas de topo são Junípero ou zimbro, Mandarina e Pimenta. As notas de coração são Notas Florais, Gerânio e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Akigalawood, Âmbar Claro e Cedro.

Bad Intention - Eudora

Também lançado em 2023, Bad Intention é um perfume ideal para a noite, com notes amadeiradas. ambaradas e com um toque de lavanda em destaque.

No topo traz Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja, seguidos por coração em Cashmeran, Avelã e Agarwood (Oud) e no fundo Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

Men & Brahma - O Boticário

Cheiro de cerveja? Nada disso! Men & Brahma é uma fragrância aromática amadeirada, que traz notas especiadas e cítricas.

Os acordes de topo são Eucalipto, Limão, Pimenta Preta e Bergamota. As notas de coração são Elemi, Artemísia, Sálvia e Cardamomo e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Almíscar, Patchouli e Vetiver.

Club 6 Exclusive - Eudora

Calda, Abacaxi, Maçã, Pimenta Preta, Toranja e Sálvia são as notas de topo. Canela, Flor de Laranjeira, Lavanda e Gerânio são as notas de coração e Caramelo, Whiskey, Âmbar, Cumarina, Cedro, Patchouli, Diamante Negro, Vetiver e Ládano são as notas de fundo.

Coffe Man Duo - O Boticário

Os acordes que compõem esse perfume são Coentro, Lavanda, Pimenta Rosa, Bergamota e Mandarina; Café, Ameixa de Damasco, Íris negra, Ruibarbo, Magnólia e Cedro e Sândalo, Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Benjoim, Patchouli, Almíscar e Musgo.

