As revelações desta quinta-feira (3) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

O diabo

Não é uma carta ruim, é aquela que te diz que você deve ter determinação e firmeza nas decisões que já tomou. Não cambaleie ou sinta que tudo o que você fizer o fará parecer uma pessoa fraca. Pelo contrário, você tem que ser muito corajoso e ter vontade de lutar para estar no topo da sua profissão. É uma semana de reflexões e ações. Não perca o norte. A vida não é só trabalho, lembre-se que é preciso dar tempo ao casal, acender a paixão. Isso é saúde mental para sua vida.

Escorpião

A lua

É uma semana para ativar e mobilizar as empresas para produzir e aumentar suas finanças. Você não pode ser pego em suas emoções, quer você tenha conseguido ou não. Vire essa página, mude as estratégias e siga em frente porque você precisa resolver muitos compromissos pessoais. Tem que sair, tem que agir, tomar uma atitude porque ficar só pensando não traz soluções. Agarre o touro pelos chifres com seu parceiro, pois eles estão distantes e precisam resolver as diferenças e ativar a paixão.

Sagitário

o carro

Existe alguém na sua vida profissional que faz de tudo para te atrapalhar e impedir de brilhar como você tem feito até agora. Não permita que ninguém roube sua atitude positiva, sua estrela e, acima de tudo, sua força para seguir em frente em cada uma das metas que você definiu para si mesmo. Aquilo que você conquistou com esforço, cuide para que possa continuar aumentando suas finanças. Alguém do passado retorna e torna seu coração incontrolável. Pare com isso porque com amores fugazes não se chega a lugar nenhum.

Capricórnio

O homem enforcado

É uma semana que você deve desacelar o trabalho porque definitivamente precisa de uma pausa urgente. Não resista a interromper sua vida profissional porque o estresse está gerando em você um problema de saúde que pode ter consequências a longo prazo. É hora de dar prioridade à sua vida pessoal, dedicar-se mais a você e resolver as situações que lhe causam preocupação. Seu parceiro é o seu apoio, então ele merece mais atenção de você. Faça essa viagem para salvar seu relacionamento e para sua tranquilidade.

Aquário

Temperança

É uma semana em que você deve ser muito prudente no trabalho para evitar cair em situações que o levem a extremos e, além disso, tomar decisões que podem ser muito negativas para o seu progresso. Leve as coisas com calma e arme-se de paciência e tolerância para remover os obstáculos que o impedem de seguir em frente. Sua família e seu parceiro estão lá para apoiá-lo quando você precisar, então deixe para trás o orgulho de que você precisa seguir em frente para garantir um futuro melhor.

Peixes

A força

Você tem atrasos nos empreendimentos que vem realizando há muito tempo. Esta semana você deve colocar tudo em dia, se organizar, traçar um plano de trabalho para poder seguir em frente e produzir o dinheiro necessário para quitar compromissos. Esta é apenas uma etapa que você superará com maior esforço e dedicação. Além disso, permitir que sua família e seu parceiro o apoiem para que os negócios fluam. A vida te ensina uma lição, então leve isso como uma lição, corrija seus erros e cure suas feridas.

Com informações do site Nueva Mujer