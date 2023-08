As revelações desta quinta-feira (3) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

O mundo

Você já acertou em cheio e é hora de aplicar novas estratégias e forçar para atingir a meta, aumentar o dinheiro . Não pare em conflitos ou fofocas, concentre-se no que você precisava para investir em um novo empreendimento que já tem em mãos. As birras familiares devido à sua ausência só têm uma explicação, você trabalha para o futuro de todos.

Touro

Roda da fortuna

Você começa agosto com o pé direito, organizado para que o trabalho flua e as empresas produzam o que é necessário para melhorar sua economia e impulsionar seus negócios . Há um empréstimo que eles vão aprovar e você vai conseguir aquele imóvel que vai te dar a independência que você precisava. A família não gosta da ideia de você sair do ninho, mas é hora de sua vida mudar completamente e isso significa se consolidar com seu parceiro.

Gêmeos

A Justiça

É uma semana complicada de trabalho e uma decisão que você deve tomar e que vai mudar o rumo da sua vida. Você não pode deixar para depois a oportunidade que lhe é apresentada, porque é o momento de dizer sim à independência, sim a um salário melhor, sim a ter uma melhor qualidade de vida . É algo que não tem volta. Com seu parceiro, os rancores não levam a nada e o melhor é virar a página do passado e seguir em frente , mas com a plena convicção de que você buscou o momento certo para resolver e aceitar o erro.

Câncer

O Mago

Cuidado esta semana com alguns contratempos no ambiente de trabalho, porque alguém espera o menor erro para ter a desculpa perfeita e tirar aquilo pelo que você lutou. Não perca o foco, o negócio é seu e os frutos e o reconhecimento serão seus. Tudo está do seu lado se você não se perder. Não se deixe envolver por alguém que volta do passado. Quando são tomadas decisões que mudam nosso rumo, não podemos voltar atrás, devemos continuar com todas as suas consequências e olhar para frente. Essa pessoa não era adequada.

Leão

O Hierofante

Você está passando por um momento de desacordo a nível profissional que não te deixa seguir em frente. Mas algo esta semana vai acontecer que você vai dar uma guinada que vai te fazer brilhar como nunca antes. Concentração, firmeza e força de vontade serão as chaves para fazer acontecer o que você quer que aconteça. Dinheiro não vai faltar, mas também não vai sobrar, então cuidado com seus gastos. Você deve procurar soluções com seu parceiro porque ele está preso em diferenças e isso não é bom se eles querem construir um futuro juntos.

Virgem

O juizo

Será uma semana em que você se encontrará em uma encruzilhada no trabalho que o colocará em uma situação muito difícil, onde você terá que decidir e levar quem quer que esteja à frente. São aqueles momentos em que você não quer estar, mas é hora de resolver para que sua economia melhore. Ninguém mais pode ajudá-lo nesse passo que você está prestes a dar, senão você mesmo. Sua intuição e intelecto são as armas poderosas para refletir. Cuidado com o ciúme, isso não ajuda em nada esse novo relacionamento que você está iniciando. Não deixe o fantasma do passado ficar com você.

Com informações do site Nueva Mujer