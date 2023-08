4 perfumes NACIONAIS com QUALIDADE e FIXAÇÃO de importado Imagem: reprodução Youtube/Luís Jordão

Encontrar um perfume nacional de qualidade não é uma tarefa tão difícil. Afinal, muitas empresas dedicam seus esforços à criação de fragrâncias que agradem aos brasileiros, mas que tenham um custo-benefício.

Contudo, quem possui aromas importados na coleção sabe que as fragrâncias importadas estão em outro patamar e que superam os perfumes nacionais. Mas será mesmo?

Segundo o youtuber especializado em perfumes Luis Jordão, as 4 fragrâncias a seguir mostram exatamente o contrário. Elas são a prova que é possível encontrar perfume nacional, de qualidade e que batem de frente com os ‘gringos’. Confira!

Malbec X - O Boticário

Considerado um dos melhores perfumes da linha Malbec, ‘X’ ´um perfume quente e sedutor, perfeito para ser utilizado em encontros românticos noturnos.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Cardamomo, Benjoim e Fator X e as notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Homem Neo - Natura

Mais refrescante com toque ambarado, Homem Neo também se mostra sedutor, com seu uso sendo exclusivo para dias frios.

No topo traz notas de Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Cardamomo, Noz-moscada, Pataqueira, Toranja e Bergamota. No coração possui Cashmeran, Copaíba, Madeira Guaiac, Cedro Atlas e Vetiver e finaliza com notas de Almíscar, Âmbar, Fava Tonka, Cumarina, Baunilha e Musgo.

The Blend Bourbon - O Boticário

O perfume mais diferente da lista e por isso não costuma agradar a todos os públicos. Seu aroma é considerado mais maduro e formal.

Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja são as notas de topo. Canela, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas estão no coração e Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver estão no fundo.

Essencial Único - Natura

Totalmente elegante e sensual, Essencial Único foi eleita a melhor fragrância de 2022. Ideal para homens que gostam de perfumes amadeirados.

As notas que compõem esse perfume são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo; Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e Âmbar, Ládano, Benjoim, Cumarina, Mirra, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

