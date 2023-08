Tem andado muito cansado? Tome este suco caseiro para repor todas as energias que necessita Foto ilustrativa - Freepik - @jcomp

Se sentindo cansado e precisando repor as energias? Além de assegurar o tempo adequado para relaxar, uma alternativa de suco natural caseiro pode ser bastante positiva para dar aquele up no seu dia a dia.

Para garantir esta bebida, você precisará de apenas 4 itens, ingredientes que possivelmente deve ter em casa ou que são facilmente adquiridos nos mais variados comércios.

Visto isso, se já garantiu seu papel e caneta, basta conferir o texto até o final com mais detalhes desta receita.

Suco para ter mais energia

Ingredientes:

250 ml de água mineral;

1 rodela de gengibre;

2 folhas de couve;

1 limão (picado e sem casca).

Modo de preparo:

O primeiro passo será remover toda a casca do limão e cortá-lo em pequenos pedaços tomando cuidado para não perder o suco;

Agora, lave as folhas da couve e corte. Faço o mesmo com o gengibre;

Logo após, coloque todos os ingredientes anteriores com a água no liquidificador;

Então, bata bem até notar que a couve e o limão foram triturados e que você obteve uma mescla homogênea;

Caso queira, acrescente gelo em sua bebida. Pode ser na hora de bater ou após;

Por fim, tome seu suco energizante sem adoçar ou coar.

Fica a dica!

Embora o suco possa contribuir para que uma pessoa tenha mais energia em sua rotina, ele NÃO tem a finalidade de assegurar um tratamento, nem eximir que uma pessoa dedique o tempo adequado para descansar, uma vez que este é um dos fatores principais para que um indivíduo tenha maior disposição em seu dia a dia.

Reiteramos que o conteúdo não visa fornecer diagnósticos ou ocupar o lugar das consultas com um especialista. Se você tem cansaço recorrente, é indicado que busque um centro médico.

