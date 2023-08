Sem mais álcool: um estudo demonstra que o consumo de bebidas alcoólicas afeta muito a pressão arterial

Os fiéis seguidores da cerveja olham com tristeza para um recente estudo realizado por uma equipe científica sobre o álcool. Após várias análises experimentais, eles encontraram que o consumo regular destas bebidas provoca pressões arteriais mais altas do que o normal.

Anteriormente já se sabia que beber grandes quantidades de álcool significava problemas para o coração. Então, em muitos casos foi aconselhado que reduzir a ingestão não poderia ser prejudicial. No entanto, a pesquisa recente detectou que também não há benefício para aqueles que tomam apenas uma bebida por dia.

O estudo foi publicado na revista Hypertension da American Heart Association. Um grupo de especialistas analisou os dados de sete pesquisas internacionais e “encontrou que as pessoas que bebiam pelo menos uma bebida alcoólica por dia tinham mais chances de ter pressão arterial mais alta em comparação com os não bebedores”, ressaltou o site do CBS News.

Não encontramos efeitos benéficos nos adultos que bebiam um nível baixo de álcool em comparação com aqueles que não bebiam álcool. Ficamos um pouco surpresos ao ver que consumir um nível de álcool já baixo também foi associado a aumentos mais altos na pressão arterial ao longo do tempo em comparação com o não consumo, embora muito menos que o aumento da pressão arterial observado nos bebedores crônicos”, disse o Dr. Marco Vinceti em um comunicado de imprensa.

Tanto poucos mililitros de álcool estavam relacionados à pressão arterial quanto os que consumiam álcool em abundância.

A mesma pesquisa esclareceu que, em muitos casos, não só as bebidas influenciam essa condição. Questões como má alimentação e sedentarismo também contribuem para a piora da saúde cardíaca.