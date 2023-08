Receita de pão de aveia com banana na frigideira para fazer em minutos no café da manhã; sem trigo e sem açúcar

Confira uma receita de pão de aveia com banana na frigideira para fazer em casa facilmente. Uma preparação sensacional, super prática e deliciosa.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado ‘Receitas do Clau’, com o tutorial completo.

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de ingredientes:

2 bananas

5 colheres de sopa de farinha de aveia

2 ovos

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

1 pitada de sal

Óleo de Coco para untar a frigideira

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Receita de bolo de cenoura com chocolate mesclado com muito sabor para fazer em casa facilmente

Confira também outra maravilhosa receita de bolo de trigo simples para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube pelo canal “Frigideira com Tampa Juliana Reis”. Confira a lista completa de ingredientes da nova receita:

Bolo de Cenoura

1 e 1/2 xícara de cenoura

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de óleo

1/2 xícara de leite

2 ovos

1 xícara de açúcar

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

Bolo de Chocolate

1/2 xícara de leite

1/2 xícara de óleo

1 xícara cheia de farinha de trigo

2 ovos

2 colheres de sopa de chocolate 50%

1/2 xícara de açúcar

1 colher rasa de sopa de fermento em pó

Cobertura

1 caixinha de leite condensado

200ml de leite

3 colheres de sopa de chocolate 50%

1 colher de sopa de manteiga

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo):