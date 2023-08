Os signos que encantam, mas também tem um lado explosivo

Alguns signos têm um encanto especial para se conectar com as outras pessoas, mas escondem um lado explosivo que também pode afastar muita gente!

Confira quais são:

Áries

O ariano é um signo muito carismático e que encanta todas as pessoas com uma personalidade marcante, repleta de vitalidade e ideias próprias. No entanto, é preciso manter a calma, pois esse signo pode se precipitar e não tem medo de encarar qualquer problema com muita ação e coragem.

Gêmeos

Com o poder da palavra e da fácil conexão intelectual, o geminiano é um dos signos do zodíaco que mais consegue se sobressair e encantar as pessoas. Mesmo assim, ele é do tipo que muda de ideia rapidamente e pode surpreender com seu lado explosivo e reações inesperadas. Nem sempre as pessoas o conhecem completamente, por mais tempo que fiquem ao seu lado.

Leão

O leonino está cheio de destaque e carisma em sua personalidade, mostrando seu coração e paixão pela vida por onde passam, o que atrai admiradores. No entanto, quando se trata de partir para a luta e usar as palavras para se defender, ele mostra seu lado explosivo e dramático que não é nada sutil.

Sagitário

O sagitariano é um dos signos que mais se diverte e se destaca com suas histórias e abertura para se conectar com as outras pessoas. Mesmo assim, ele guarda um lado impulsivo e explosivo que pode não medir consequências, sem medo algum de encarar o conhecido ou desconhecido.

Confira também:

Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em agosto de 2023

Horóscopo dos anjos: Conselho para cada signo do zodíaco em agosto de 2023

Os melhores dias de agosto de 2023 para cada signo do zodíaco

Os signos mais compatíveis no amor em agosto de 2023