Os 4 signos que precisam escolher bem suas batalhas após a Lua Cheia em Aquário

Após a Lua Cheia em Aquário dessa semana, alguns signos do zodíaco devem escolher melhor as batalhas que devem enfrentar e encontrar as prioridades.

Confira quais são:

Sagitário

A vida pode ficar corrida, pois assuntos pessoais e do trabalham disputam seu tempo e pensamento. É hora de encontrar equilíbrio e levar adiante as prioridades com atenção para ter sucesso. Algumas coisas importantes devem ser feitas primeiro do que outras e só você pode escolher as batalhas certas.

Capricórnio

Os pensamentos são muitos agora e é difícil dar conta de tudo. Prefira compreender as coisas com mais análise e registre o que chega em sua mente agora para entender a raiz de algumas questões. Nutra bons hábitos e sentimentos para que p humor não seja afetado e acabe afastando as outras pessoas. É preciso escolher as batalhas que são suas de verdade e encontrar tempo para relaxar também.

Aquário

Dar mais do que recebe pode ser o ponto crucial para compreender quais são suas batalhas e o que não o convém ou pertence. É hora de estabelecer limites e evitar conflitos ou decepções. Sua energia mental e emocional deve ser cuidada, por isso não tenha medo de finalizar aquilo que o bloqueia ou afeta de alguma forma. É hora de construir o futuro que deseja com calma e sabedoria, por mais intenso que isso seja.

Peixes

Descobertas e necessidade de encontrar resoluções. As batalhas priorizadas agora são sobre finais de ciclo e não adiantará tentar se abster de algumas decisões. O estresse pode ficar em alta quando os afazeres e a vida pessoal exigem tudo ao mesmo tempo, mas é hora de buscar um equilíbrio para poder cumprir com seus objetivos verdadeiros.

