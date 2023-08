Os 4 signos que devem ter cuidado com as palavras após a Lua Cheia em Aquário

A Lua Cheia em Aquário dessa semana pegou em cheio todos os signos do zodíaco, mas alguns deles devem ter um cuidado extra com as palavras para evitar problemas-

Confira quais são:

Áries

Momento de ter atenção extra com as palavras e a comunicação para não ter problemas, principalmente envolvendo as emoções e relacionamentos. É hora de encontrar formas tranquilas e saudáveis de lidar com os sentimentos, por mais intensos que eles sejam. Seja mais responsável e não se deixe levar por impulsos inconsequentes ou dramas.

Touro

A sensação de ser privado de algo bom pode revoltar e motivar palavras duras. É hora de não perder a calma, mesmo quando nada sai como o desejado, lidando com os problemas sem se apegar a eles ou aumentá-los. Escolha as batalhas com sabedoria e não coloque lenha na fogueira, pois pode sair queimado.

Gêmeos

Alguns sacrifícios e tensões podem deixar seu lado mais duro e inseguro escapar por meio de palavras. É hora de aceitar que certos sacrifícios acontecem na vida de todos e que a cura é mais importante do que o revide. Reflita sobre expressar seus sentimentos com sabedoria e não entrar em brigas que já estão perdidas ou não são suas.

Câncer

Está difícil se entender e as pessoas também o enxergam dessa forma. Cuidado com as palavras e pense duas vezes para não se meter em confusões que não irão contribuir em nada. É hora de não se cobrar por conexões que estão mais rasas ou por não conseguir chegar na profundidade que deseja; cuide-se mais e olhe as coisas de forma mais objetiva e menos pessoal.

Confira também: Os 4 signos que precisam escolher bem suas batalhas após a Lua Cheia em Aquário