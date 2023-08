Moda: 5 looks com bota de cano alto para se inspirar e exalar sensualidade

Reprodução Looks com bota de cano alto para se inspirar (Pexels/Wesley Davi)

Embora as botas de cano alto possam ser as favoritas dos fãs entre estilistas, fashionistas e mulheres em todos os lugares, elas não são exatamente as mais fáceis de usar. Inventar looks com botas de cano alto pode parecer tão cansativo quanto tirá-las no final de um longo dia. Mas fique tranquila: as botas de cano alto não são tão difíceis de estilizar.

Os melhores looks com botas de cano alto são mais fáceis de reproduzir e usar do que nas temporadas anteriores.

5 looks com bota de cano alto para se inspirar e exalar sensualidadee

Blazer oversized + botas de cano alto

Quem disse que você precisa comprar uma nova peça para combinar com suas botas? Basta colocar um blazer overzed sobre uma regata e calçar aquelas botas de cano alto e estará pronta!

Maxi vestido de malha + botas de cano alto

Se você está procurando um look de cano alto que possa replicar facilmente em casa, não procure mais do que esta roupa. Combine suas botas com um maxi vestido de malha e finalize com sua bolsa tiracolo favorita para um visual simples e chique.

Jaqueta + camiseta + minissaia + botas de cano alto

Você não precisa perder looks de cano alto se mora em um clima mais quente. Na verdade, você pode ser criativa com seu visual usando suas botas com menos camadas. Combine-as com um casaco jeans ou jaqueta de couro (dependendo da temperatura) e uma camiseta simples e minissaia para um visual de clima quente que permite que você use suas botas sem superaquecer.

Trench Coat + Botas de Cano Alto

Não achava que botas de cano alto poderiam ir bem com um bom trench coat? Volte uma casa! Esse look exala sensualidade e sofisticação.

Jaqueta e shorts de couro + botas de cano alto

A melhor parte de usar botas de cano alto é exibi-las. Use-as com uma jaqueta de couro e shorts combinando para mostrar suas botas em toda a sua glória.

