Detalhe nas moedas de 5 e 50 centavos pode fazer com que seus valores subam para mais de R$ 1 mil! Confira Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Independentemente do valor que consta na moeda, alguns desses itens podem valer muito mais do que você imagina.

Isso acontece por alguns motivos, entre eles erro na hora da confecção, baixo número de moedas fabricadas ou ainda por ser um item comemorativo.

Contudo, as moedas que você confere a seguir não se encaixam em nenhuma destas categorias, o que faz com com que elas sejam ainda mais raras.

As moedas em questão são de 5 e 50 centavos e, segundo o canal ‘RNF Coleções’, foram produzidas na Holanda em 2019 pela empresa Royal Dutch a pedido da Casa da Moeda do Brasil.

Os dois objetos apresentam uma letra ‘A’ característica logo abaixo do ano da cunhagem. Ao todo foram feitas mais de 47,2 milhões de moedas de 5 centavos e 97,2 milhões de 50 centavos.

Se as moedas apresentam apenas a letra A, seu valor no mercado de colecionadores fica entre R$ 2 e R$ 6.

Contudo, caso elas apresentem um erro em que seja possível verificar a data da fabricação no anverso, ou seja, o outro lado de onde aprece o valor, o preço que os colecionadores pagam pode subir e muito.

Enquanto a de 5 centavos passa a valer R$ 15, a de 50 centavos pode valer até R$ 1.700!

Veja mais detalhes na explicação a seguir:

4 moedas de 1 real que valem QUASE R$ 4 MIL! Confira se você possui alguma

A arte de colecionar moedas é para poucos, principalmente se você sabe que o item vale mais do que aparenta.

Algumas moedas podem valer muito mais devido a alguns motivos, como ser um item comemorativo, possuir um número baixo de tiragem ou ainda apresentar um erro na hora da confecção.

As 4 moedas que você confere a seguir podem valer, ao todo, R$ 3.740, segundo o TikTok ‘RNF Confecções’, mas para isso precisam apresentar algumas características específicas. Saiba mais no vídeo:

