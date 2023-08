As revelações para a quinta-feira (3) de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Já passamos da metade da semana e agora o que resta é ficar por dentro do que as cartas do tarot revelam para a quinta-feira (3) de alguns signos do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens do dia para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

As cartas do tarot alertam que esta quinta-feira (3) carregará uma excelente energia para que possa estabelecer novas metas e objetivos para sua vida, Sagitário. Desenhe bem em qual lugar planeja chegar e lembre-se de manter constância em sua jornada.

Capricórnio

Assim como outros signos, a quinta-feira (3) de Capricórnio será um dia em que se sentirá bastante inspirado, o que é uma ótima oportunidade para usar sua criatividade e desenvolver alguns projetos que antes só estavam no papel. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e se arriscar!

Aquário

A quinta-feira (3) será um dia em que você se sentirá mais introspectivo, Aquário, e deve aproveitar estes instantes para se conectar com suas emoções e entender aquilo que realmente está sentindo. Caso se sinta confortável, tente se abrir com um amigo ou alguém próximo.

Peixes

O amor estará no ar neste novo dia de Peixes e você não deve ter receio em expressar aquilo que sente, seja para algum amigo ou qualquer outra pessoa próxima. Por fim, as cartas do tarot te convidam a cuidar mais de si.

