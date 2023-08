As revelações para a quinta-feira (3) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Já passamos da metade da semana e agora o que resta é ficar por dentro do que as cartas do tarot revelam para a quinta-feira (3) de alguns signos do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens do dia para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A comunicação será a peça-chave para que tenha êxito nesta quinta-feira (3), Leão. Devido a isso é importante que se expresse de maneira direta e sem rodeios, Lembre-se, por fim, que embora nem sempre tudo seja positivo, não há nada melhor do que a sinceridade.

Virgem

Você finalmente deve encontrar a paz interior neste novo dia, Virgem, o que quer dizer que pode solucionar algo que há tempos vinha te incomodando. Não esqueça, por sua vez, de confiar em sua intuição e permitir que ela te guie neste caminho e no que pode aparecer em sua jornada.

Libra

Para atingir grandes resultados, você perceberá de uma vez por todas a importância do trabalho em equipe, Libra. Auxilie seus companheiros e esteja aberto a receber ajuda também e, evidentemente, não esqueça de expressar sua gratidão.

Escorpião

Para Escorpião, as cartas do tarot alertam que a quinta-feira (3) será um dia repleto de energia e devido isso você conseguirá ultrapassar qualquer obstáculo que se ponha em seu caminho. Não tenha medo de se arriscar!

