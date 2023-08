6 perfumes femininos SENSUAIS e COM CHEIRO DE RICA Imagem: divulgação Natura

Quem conhece um pouco sobre o mundo dos perfumes entende que cada aroma possui suas próprias características. Algumas delas são mais fáceis de perceber, como uma fragrância fresca que se encaixa mais para dias quentes, ou um perfume mais adocicado, que combina com dias frios.

Contudo, existem características mais específicas, que pode não ser percebida por todas as pessoas, mas a partir de uma ajuda de um especialista podem ser observadas.

É o caso das fragrâncias que você confere a seguir, com três delas sendo consideradas sensuais e ideais para encontros românticos e outras três poderosas e que exalam ‘cheiro de riqueza’.

Se está afim de conhecer perfumes que se encaixam nessas categorias, veja a lista abaixo.

Perfumes nacionais e com cheiro de rica

L’eau de Lily - O Boticário (2021)

As notas de topo são Pera, Mandarina, Pimenta Rosa, Limão, Maçã Verde e Cassis. As notas de coração são Lírio, Flor de Laranjeira, Jasmim, Gardênia, Rosa e Calas e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Âmbar, Sândalo e Amêndoa.

Eudora Eau de Parfum - Eudora (2011)

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli.

Luna Radiante - Natura (2019)

As notas de topo são Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Patchouli, Priprioca e Musgo.

Perfumes sensuais

Coffe Woman Seduction - O Boticário (2011)

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e as notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris.

212 VIP Rosé - Carolina Herrera (2014)

As notas de topo são Champanhe Rosé e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flor de Pêssego e Rosa e as notas de fundo são Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.

Libre - Yves Saint Laurent (2019)

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

