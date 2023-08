4 moedas de 1 real que valem QUASE R$ 4 MIL! Confira se você possui alguma

A arte de colecionar moedas é para poucos, principalmente se você sabe que o item vale mais do que aparenta.

Algumas moedas podem valer muito mais devido a alguns motivos, como ser um item comemorativo, possuir um número baixo de tiragem ou ainda apresentar um erro na hora da confecção.

As 4 moedas que você confere a seguir podem valer, ao todo, R$ 3.740, segundo o TikTok ‘RNF Confecções’, mas para isso precisam apresentar algumas características específicas. Saiba mais no texto.

50 anos Banco Central

Segundo o criador de conteúdo, a moeda de 1 real em em comemoração aos 50 anos do Banco Central é uma das mais procuradas entre os colecionadores. Se o item apresentar o reverso invertido seu valor de catálogo é de R$ 1.350.

40 anos Banco Central

Outra moeda de 1 real que também é considerada uma das mais raras também faz parta do aniversário do Banco Central, desta vez de 40 anos. Com o erro conhecido como cunho descentralizado ou ‘boné' seu valor pode chegar em R$ 620.

25 anos do Real

A moeda comemorativa de aniversário de 25 anos do Real também possui um valor mais alto caso apresente o desenho descentralizado. Neste caso seu valor também chega em R$ 620.

Centenário Juscelino Kubitschek

Por último, uma das moedas de 1 real mais rara é a em comemoração ao centenário de Juscelino Kubitschek. O erro pode render ao proprietário R$ 600.

