Sem erro! Esses perfumes masculinos de O Boticário e Natura agradam 100%

Escolher o melhor perfume masculino nacional é uma tarefa praticamente impossível, contudo, algumas fragrâncias podem levar esse título devido a sua agradabilidade.

Os aromas a seguir, por exemplo, são das marcas O Boticário e Natura e devem receber uma atenção especial pois se destacam.

Quasar Brave - O Boticário

Com um aroma que lembra Sauvage, da Dior, Quasar Brave é um perfume cítrico, que combina com qualquer hora do dia, principalmente em dias mais quentes.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli.

Homem Tato - Natura

Seu aroma também lembra um perfume importado, com notas próximas ao Bvlgari Man In Black. Seu estilo é mais quente e amadeirado, 100% indicado para dias frios devido às especiarias e a nota de couro.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes masculinos BOMBÁSTICOS e que atraem olhares femininos

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Zaad - O Boticário

Para aquelas pessoas que estão buscando um perfume agradável para o uso diário, Zaad tradicional pode ser uma boa escolha.

No topo possui Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas que seguem no coração são Noz-moscada indonésia, Cravo, Cedro, Orquídea e Patchouli e fundo em Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

K Max - Natura

Um perfume potente, que pode ser utilizado tanto de dia quanto de noite, em dias quentes ou frios.

Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque são as notas de topo. Olíbano, Couro, Junípero ou zimbro, Lavanda, Violeta e Cardamomo são as notas de coração e Xtreme Ambarino, Vetiver, Cedro, Patchouli, Breu-Branco, Almíscar, Cashmeran e Sândalo as notas de fundo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O perfume ideal da marca ‘O Boticário’ para o Dia dos Pais

⋅ Joias da perfumaria! Estes são os 7 perfumes femininos nacionais de maior qualidade

⋅ Perfumes importados QUE TODA MULHER PRECISA CONHECER um dia