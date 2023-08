Relacionamento: 6 atitudes que estão a ponto de comprometer sua relação com o parceiro

Relacionamentos são construídos por fases que consistem em erros e acertos. Ao dividir sua rotina com outra pessoa, é natural se deparar com as diferenças conflitantes no dia a dia. Desta forma, ambos aprendem a lidar um com o outro, cedendo certas coisas e mudando outras.

No decorrer do compromisso amoroso, há mudanças que são necessárias. Adotar certos tipos de comportamentos e se acomodar, pode ser um tiro no pé. Existem comportamentos tortos, capazes de colocar a relação em xeque e você nem percebeu. Isso ocorre tanto de um lado quanto de outro.

Segundo a psicóloga Theresa DiDonato para o portal Psychology Today, além de pensar sobre o que você deseja ver em seu parceiro, é igual ou mais importante pensar sobre as coisas que definitivamente não se quer ver.

“Reconhecendo esses desvios ou não, é provável que eles permaneçam em nossas mentes à medida que avaliamos potenciais parceiros”, diz a especialista.

Extraído da mesma fonte, confira alguns comportamentos capazes de piorar seu compromisso amoroso. Certamente, os tópicos fazem parte de características de alguém capazes de acabar com a relação.

Leia mais:

6 atitudes que estão a ponto de comprometer sua relação com o parceiro

1. Uma pessoa sem ambições

Ter um parceiro com objetivos e propósitos de vida é muito sexy e pode ser um fator de atração muito importante.

2. Hostilidade

Se você sente uma atmosfera de hostilidade com seu parceiro, definitivamente não é um bom sinal. Um bom parceiro não é rabugento ou hostil na maioria das vezes.

3. Sujeira

As pessoas não querem casais descuidados, desastrosos ou fedorentos.

4. Arrogância

Egos muitas vezes levam as pessoas a serem arrogantes, uma atitude que não ajuda em nada um relacionamento. Se você está procurando por amor, deixe o ego e a arrogância quando você entrar pela porta.

5. Casais “pegajosos”

Casais que são muito dependentes são um “turn-off”, eles acabam afastando as pessoas. Isso pode acabar se tornando uma questão aos dois.

6. Pouco atraente

Atração importa quando você está em um relacionamento, então se apesar de toda a química você não sente atração pelo seu parceiro, é uma bandeira vermelha.