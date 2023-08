Perfumes femininos nacionais atuais e QUE VOCÊ PRECISA CONHECER UM DIA

Existem perfumes que passam nas nossas vidas e deixam marcas, não é mesmo? Contudo, alguns deles acabam saindo de linha, fazendo com que os fãs fiquem na esperança pelo retorno.

Por isso, você não deve perder tempo com as fragrância a seguir. De acordo com a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, estes aromas femininos de O Boticário são os mais agradáveis e aqueles que ela não abre mão de ficar sem. Confira!

5º Linda Felicidade (2019)

Um perfume com aroma frutado e caramelizado, que foge um pouco do padrão O Boticário, segundo Suzy. Seu aroma é mais diurno, se encaixando melhor em temperaturas mais amenas, mas podendo ser utilizado em um verão não tão quente.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Limão Siciliano e Damasco. As notas de coração são Madeira de Cashmere, Jasmim, Rosa e Sândalo e as notas de fundo são Baunilha, Caramelo e Âmbar.

4º Floratta Red Blossom (2023)

Red Blossom pertence a uma das casas mais clássicas e famosas da marca. contudo, traz um aroma contemporâneo. Se destaca pela nota de maçã e de flores frescas. É perfeito para eventos diurnos em dias mais quentes.

LEIA TAMBÉM: Perfumes importados QUE TODA MULHER PRECISA CONHECER um dia

No topo traz notas de Maçã, Frutas Vermelhas, Pera e Bergamota. Já no coração leva Gardênia, Violeta e Flor de Laranjeira. e finaliza com As notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Sândalo e Cashmeran.

3º Lily Eau de Parfum (2017)

Clássico dos clássicos, este é sem dúvidas um dos perfumes queridinhos da empresa. Possui um aroma inconfundível e refinado de limpeza.

As notas de topo são Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Íris, Violeta, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver.

2º Accordes (Anos 2000)

Fugindo do padrão da lista, este é um perfume mais antigo, contudo indispensável. Possui o famoso aroma de boneca.

Flor de Laranjeira, Maçã, Prunela, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta são as notas de topo, seguidas por Jasmim, Lírio-do-Vale, Ylang Ylang e Rosa Vermelha no coração e Almíscar, Sândalo e Vetiver no fundo.

1º Lily Absolu (2020)

O campeão do ranking é Lily Absolu, que compõe outra linha clássica de O Boticário.

As notas que compõem esse perfume são Jasmim-Manga e Pimenta Rosa; Jasmim Sambac, Lírio, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira e Osmanthus e Baunilha, Almíscar e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Sem erro! Esses perfumes masculinos de O Boticário e Natura agradam 100%

⋅ Joias da perfumaria! Estes são os 7 perfumes femininos nacionais de maior qualidade

⋅ 3 perfumes masculinos BOMBÁSTICOS e que atraem olhares femininos