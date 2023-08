Os signos que formam casais com química, mas também muitas diferenças

Alguns signos do zodíaco possuem químicas poderosas que os atraem, mas também tendem a descobrir diferenças potentes na hora de se relacionar como um casal.

Confira quais são:

Gêmeos com Sagitário

Esse casal pode ter muita atracão um pelo outro e curiosidade, mas também entram em diálogos e discussões em que cada um assume uma posição oposta à do outro. Eles se gostam muito, mas acabam divergindo em suas razoes, pensamentos e maneira de lidar com as emoções.

Gêmeos com Capricórnio

Existe uma afinidade intelectual e admiração que pode gerar uma ligação especial entre esses dois, mas a forma de lidar com a própria liberdade tende a ser uma diferença que causa grandes impactos. É como se caminhassem para lados opostos quando definem os objetivos da vida.

Gêmeos com Aquário

Os dois são muito compatíveis e se atraem de forma intensa, não bastando apenas um contato superficial. No entanto, suas noções de estabilidade e romance podem ser bem diferentes e, passada a etapa inicial de paixão e surpresa, eles podem se distanciar por descobrir que suas necessidades emocionais divergem muito.

Gêmeos com Peixes

Esses signos podem se atrair bastante, especialmente quando dividem seus sonhos e personalidade criativa. No entanto, podem embarcar em relações confusas, pois enxergam as necessidades de paixão, união e sentimentos de forma bem diferente, não compreendendo o outro ou exigindo algo que ele não pode dar.

Os signos que formam casais que demoram em descobrir as diferenças