Numerologia: como mudar de nome ou ter vários nomes pode prejudicar seu crescimento profissional e pessoal

Os seres humanos são movidos por propósito, desejo e busca de identidade. Formam um componente integral de nossas vidas, sendo porta-bandeira da nossa identidade que nos separa da multidão.

Não somos tratados por nossa data de nascimento ou local em que nascemos, mas por nossos nomes. Todos nós recebemos um nome quando nascemos, como detalhado pelo site India.com.

Quer o mudemos ou o carreguemos com confiança e orgulho, uma coisa é inegável – ele é responsável por moldar a percepção de si mesmo em uma criança e carrega um senso de individualidade em um adulto.

Se um nome é parte integrante da sua vida real e presença nas mídias sociais, por que tantas pessoas se dedicam a ter vários nomes, especialmente no mundo virtual?

A tendência de usar nomes improváveis no mundo virtual: a realidade artificial nos permite criar nossas próprias novas identidades, mesmo aquelas que não podemos ter no mundo real. No entanto, o fato de ter vários nomes significa várias identidades permanece o mesmo.

Como isso de prejudica

O sucesso alcançado usando mais de um ou nomes (não em sincronia com os números principais) não apenas rouba o reconhecimento real, mas também funciona para separá-lo de seu eu autêntico, criando conflito de identidade e, em muitos casos, a síndrome do impostor. Se usar nomes diferentes ou seguir a tendência de criar várias contas falsas de mídia social não estava contribuindo muito para o infeliz fenômeno, o descuido da multidão é até evidente em ter nomes diferentes em diferentes documentos educacionais. Assim, criando um estupor e perda de oportunidades.

Vida Profisssional

Profissionalmente, ter vários nomes sabota a imagem e a posição da sua marca. Isso deixa seu público confuso e carece de clareza direcional. Não só complica o processo de estabelecimento de uma marca pessoal de sucesso, mas também paralisa a confiança e a lealdade dos clientes. A ausência de lealdade do cliente leva à paralisia de decisão que os impede de tomar uma decisão de compra.

Vida Pessoal

Pessoalmente, o custo de ter vários nomes equivale a problemas adversos de saúde mental. Isso afeta negativamente sua expressão pessoal, individualismo e conexão cultural.

Ainda de acordo com as informações, além de dificultar o reconhecimento de si mesmo, também abre espaço para obscuridade e confusão.

Com informações do site India.com