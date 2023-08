Maquiagem: 7 pincéis de maquiagem que são essenciais para um look incrível

São tantas opções de pincéis de maquiagens que, muitas fvezes ficamos confusas sobre a sua utilidade, ou até mesmo a diferença entre um e outro. Afinal, qual a diferença entre um pincel chato ou um mais redondo?

A verdade é que com poucos, já temos o suficiente para arrasar na make. Seja aquela do dia a dia, ou uma maquiagem mais elaborada. Portanto, chrgou a hora de saber quais são os sete pincéis básicos (e indispensáveis) que você precisa para aplicar maquiagem.

7 pincéis de maquiagem que são essenciais para uma make perfeita

Esponja

A esponja te dá mais cobertura do que um pincel e sem deixar marcas graças ao seu acabamento redondo. Recomendamos que você sempre umedeça e esprema a água restante para que possa obter os melhores resultados.

Um pequeno truque é envolvê-la em um pedaço de papel e apertá-la, para garantir que não fique água e não absorva sua maquiagem. Você também pode aplicar seu corretivo, blush e sombras de olhos com esta ferramenta, além de limpar os borrados com ela.

Pincel para bronzer ou blush

Procure um pincel com um acabamento plano e diagonal para que você possa escovar as bochechas e criar ângulos que lhe dêem uma elevação instantânea.

Pincel para o pó compacto

Por favor, não cometa o erro de aplicar seu pó compacto ou translúcido com o mesmo pincel que você aplica seu blush. Recomendamos que você escolha um pincel fofo com o qual possa distribuir o pó por todo o rosto em uma única passagem.

Pincel plano para os olhos

Existe uma diferença para os pincéis para os olhos! Esse permite aplicar uma camada uniforme de sombra em toda a pálpebra, além de poder esfumar perfeitamente o delineador.

Pincel redondo para os olhos

Este pincel irá ajudá-la a criar os melhores looks, pois ajuda a espalhar qualquer cor e esfumá-la. É o pincel que você precisa para criar uma aparência natural ou um olho esfumado.

Pincel + escova de sobrancelha

As sobrancelhas dão estrutura e forma ao nosso rosto, além de enfatizar o olhar, por isso uma escova para penteá-las nunca deve faltar no seu kit. Você pode optar por um pincel com cerdas diferentes, dependendo da aparência que deseja alcançar.

Pincel de lápis

O típico “multifuncional” é usado para delinear, para desfocar o delineador se você estiver procurando por algo mais esfumado e para colocar sombras no canal lacrimal ou embaixo da linha dos cílios. Também gostamos de usá-lo para aplicar batom, só não esqueça de limpá-lo antes e depois.