Horóscopo dos anjos: Conselho para cada signo do zodíaco em agosto de 2023

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar agosto de 2023.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Darachiel

Você tem o caminho para encontrar o amor e a paz de espírito de que precisa. Aquela pessoa que você quer ao seu lado está mais perto do que você imagina. Abra os caminhos e encontre o que tanto deseja.

Touro - Arcanjo Omael

Não tenha medo de expressar o que sente, essa pessoa veio até você para te encher de felicidade e superar todas as feridas do passado. O anjo Omael é força e vai te ajudar a abrir o coração para essa nova oportunidade.

Gêmeos - Arcanjo Miguel

Se o relacionamento não está dando certo, encontre as diferenças que os fazem viver em conflito. Encontre o ponto que os uniu e reflita se vale a pena seguir em frente. Não desista de buscar uma solução e tenha o dom da sabedoria para seguir em frente.

Câncer - Arcanjo Muriel

Você está em uma dinâmica que não está dando certo, então precisa refletir e enxergar os erros para corrigi-los e chegar em um ponto de união sincera. A energia de cura irá ajudá-lo a amenizar a situação.

Leão - Arcanjo Jeremiel

Não importa que você esteja sozinho agora, você está cercado de amigos e familiares que o apoiam em todos os momentos. O amor virá logo quando você tirar da sua vida aquele passado que te atormenta.

Virgem - Arcanjo Sabrael

Você deve refletir sobre cada passo que está dando para se manter firme e as decisões que toma. Saia das preocupações e se encontre no amor e na compreensão.

Libra - Arcanjo Fanuel

Você tem que nutrir seu coração com amor e compreensão para receber o que deseja. A reciprocidade é o elemento principal de um relacionamento. Generosidade e a bondade curam suas emoções.

Escorpião - Arcanjo Rafael

Busque harmonia e paz de espírito em sua vida, não deixe seu relacionamento cair na monotonia e no desânimo. A conexão irá fazê-los renascer. Sabedoria para seguir em frente e consolidar o amor.

Sagitário - Arcanjo Jofiel

É hora de organizar sua vida para se preparar para o futuro com aquela pessoa com quem você decidiu compartilhar o amor. As bênçãos vêm e você tem que agradecer com coragem e fé.

Capricórnio - Arcanjo Akaia

Você é um ser único, cheio de bondade e inteligência, que passou por contratempos muito duros e sente que não encontrou aquela pessoa especial que te entende. Não se preocupe, há alguém para você, basta ter paciência.

Aquário - Arcanjo Dokiel

O amor da família lhe dá forças para seguir em frente e seu apoio na decisão que você tomará para o seu futuro será fundamental. O anjo Dokiel irá guiá-lo com amor e generosidade no caminho do bem.

Peixe - Arcanjo Jariel

Você tem que administrar o medo em seu relacionamento. Você não pode pensar que o que aconteceu no passado acontecerá com você novamente. Confie em você e na pessoa ao seu lado. O amor fortalece.

