Cortes de cabelo 2023 para mulheres 50+: os estilos mais rejuvenescedores

Se quiser ser jovem por mais tempo, não há nada mais importante do que acreditar nisso e ter um bom corte de cabelo que alongue as suas feições e disfarce dos seus rosto aqueles detalhes que não quer que sejam vistos.

Como conseguir isso? Cortes de cabelo médio são ideais para mulheres que já estão na casa dos 50 anos e querem continuar experimentando e apostando em novos estilos.

Estes 5 cortes de cabelo não só favorecem todos os tipos de rosto, mas também reduzem anos e farão você se sentir fresca e renovada.

Corte de cabelo médio longo

O corte médio longo dá muitas possibilidades, e sempre pode acabar em um penteado super elegante mesmo se não houver tempo suficiente para se pentear.

No entanto, os cortes ‘pixie’, com luzes, modernizados com áreas frontais mais longas e desalinhadas também são uma maravilhosa opção para todas aquelas que desejam ter cabelo um pouco mais curto.

Cortes de cabelo médio

A partir dos 50 anos é o momento de começar a usar o cabelo mais curto, no máximo até os ombros. A principal razão é que o cabelo, assim como a pele, também envelhece, fica fino e fraco, e um cabelo muito longo com um aspecto pobre não é a melhor companhia. Além disso, um cabelo longo é sempre associado a uma mulher jovem.

Mechas médias, corte bob, ou na sua versão mais longa, o lob, são excelentes alternativas. Os desestruturados também são muito rejuvenescedores. Proporcionam leveza, frescura e naturalidade à pessoa. As franjas também reduzem muitos anos de nossa aparência.

Cortes de cabelo encaracolado para mais de 50 anos

Os melhores cortes de cabelo encaracolado têm a ver com bases retas e degradês leves e sutis para deixar volume na parte superior e criar harmonia. São cortes na altura dos ombros.

Corte Bob desfiado

Sua origem parisiense já lhe dá um bom ar de glamour e agora, evoluiu para assumir o nome de sharp bob ou bob italiano que, na essência, é um cabelo cuidado, controlado e com as pontas arredondadas para dentro. O resultado é um visual sofisticado e elegante além de jovem e cheio de vida. Se adapta perfeitamente a qualquer rosto, pois só é preciso modificar o comprimento de acordo com as necessidades de cada face.

Cortes de cabelo longo com camadas

As apostas estão claras: cabelo médio, ‘long bob’, corte ‘pixie’ e cabelos longos em certas ocasiões. Os cinquenta são apenas um número se você tiver um cabelo cuidado, jovem e de qualidade. Por isso, também é importante o manter hidratado e nutrido para combater o envelhecimento capilar, para que ele pareça saudável, brilhante e sedoso.