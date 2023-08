Beleza: quer ver suas sobrancelhas crescerem? Confira esses 5 óleos que funcionam como séruns

As sobrancelhas fazem toda a diferença para deixar o seu rosto fique muito mais definido, em harmonia e com dimensão total. Elas são a moldura do seu rosto, por isso passar óleos naturais vai ajudá-las a crescer, tendo a oportunidade de deixar no formato que melhor combina com você.

Se você quer suas sobrancelhas mais cheias ou mais finas, esses óleos naturais vão ajudar a aumentar seu comprimento e espessura como um sérum natural.

5 óleos naturais para realçar as sobrancelhas

Azeite de oliva

Este óleo contém vitamina A e E, que estimula o crescimento saudável do cabelo, mas também das sobrancelhas. Tudo o que você precisa fazer é aplicar algumas gotas com a ajuda de um cotonete e massagear as sobrancelhas por alguns minutos.

Óleo essencial de alecrim

Se o que pretende é ter sobrancelhas grossas, este é o melhor óleo para conseguir, pois beneficia o crescimento e espessura do pelo, e também ajuda a manter esta zona hidratada! Para aplicá-lo, você precisa diluí-lo em um óleo de coco ou azeitona, ou pode preparar um tônico de alecrim com gotas do óleo que também será muito eficaz.

Óleo de amendoa doce

Com uma alta porcentagem de antioxidantes e vitamina E, este óleo natural também é eficaz para o crescimento de cabelos, cílios e sobrancelhas. Massageie este óleo por alguns minutos nos cabelos e no rosto completamente limpo e enxágue com água morna.

Óleo essencial de lavanda

Dentro da categoria de óleos essenciais pode encontrar uma maravilha para as suas sobrancelhas; é o derivado da lavanda. Ele ajuda a produzir mais folículos pilosos para engrossar e fortalecer os pelos das sobrancelhas. Você também pode adicionar algumas gotas deste óleo ao seu shampoo para obter um cheiro delicioso, relaxar e obter cabelos mais longos.

Óleo de jojoba

É um dos óleos para sobrancelhas mais hidratantes e tem incríveis propriedades regenerativas. Aplique-o constantemente para nutrir e desbloquear os folículos pilosos, algo que ajudará as sobrancelhas a crescerem mais grossas.

