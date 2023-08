As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (2), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - Los Muertos Crew

Chegamos a mais uma metade de semana e nada melhor do que ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, veja a seguir a mensagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É hora de focar em seu trabalho e evitar distrações, Sagitário, porque através da disciplina é que vai alcançar tudo aquilo que realmente deseja. Além disso, as cartas do tarot reforçam que este é o momento ideal para melhorar a comunicação com seu parceiro.

Capricórnio

Quando falamos no campo profissional, é possível que receba agora o reconhecimento pelo árduo trabalho que desempenhou nos últimos tempos, Capricórnio, e isso deve ser um fator motivador para que siga avançando.

Por sua vez, assim como indicado para outros signos, esse é o momento perfeito para estar mais com seu companheiro.

Aquário

É hora de se arriscar e investir em novos projetos quando falamos sobre o campo profissional, Aquário. O universo e os astros estão ao seu lado e agora só depende basicamente de você.

Por fim, não tenha medo de compartilhar com seu companheiro algo que está incomodando, pois somente assim é que vão avançar na vida em casal.

Peixes

Para Peixes, as cartas do tarot deixam um conselho para a quarta-feira (2): tome cuidado com distrações, principalmente quando falamos sobre o campo profissional, pois isso só irá te afastar de suas metas.

Com respeito ao campo amoroso, tome cuidado com mensagens cortadas e mal-entendidos.

