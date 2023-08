As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (2), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pixabay - valentin_mtnezc

Chegamos a mais uma metade de semana e nada melhor do que ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, veja a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É possível que você receba algumas notícias positivas quanto ao seu trabalho e finanças, Leão, e deve aproveitar esta oportunidade para avançar ainda mais em direção ao seu objetivo.

Sobre o amor, este é o momento em que deve se dedicar e desfrutar da companhia de seu parceiro.

Virgem

Assim como indicado para outros signos, Virgem deve estar atento ao campo profissional durante este novo dia, porque uma simples distração pode prejudicar todo o seu empenho nos últimos tempos.

Além disso, você pode se ver diante de alguns conflitos em seu relacionamento e será preciso paciência para poder ultrapassá-los.

Libra

Diferente de Leão e Virgem, a pessoa de Libra deve se deparar com alguns desafios quando falamos do campo profissional e será preciso paciência e que confie em sua intuição para passar por qualquer obstáculo.

Escorpião

Quando falamos do campo profissional, as cartas do tarot revelam que este é o momento ideal para buscar por novas oportunidades. Não tenha medo de sair da zona de conforto.

Sobre o campo amoroso, é possível que se sinta atraído por uma pessoa nos próximos dias e é hora de colocar suas cartas para jogo e mostrar tudo que tem de especial.

